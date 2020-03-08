川普政府終於動起來 華府民眾平常心看疫情

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）武漢肺炎疫情在美擴散，川普政府終於動起來，擴大篩檢、增購口罩、開發疫苗。但看多政治動盪的華府民眾仍照常過生活，唯一不同大概只有藥局裡乾洗手與感冒藥架上空蕩蕩。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）至截稿時公布的統計顯示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球累計確診病例已突破10萬例，死亡人數超過3500人。美國確診病例也已達到376例，死亡17例。

隨著疫情逐漸在美國蔓延，原先一直低調、少作為的川普政府也終於在2月底動起來。川普先是宣布由副總統彭斯（Mike Pence）擔任疫情總指揮，拉高總統武漢肺炎工作任務小組層級外，也與美國主要製藥廠代表開會討論藥物與疫苗研發進度，昨天並親自前往疾病管制暨預防中心（CDC）視察。

有總統背書，美國防疫布局逐步擴大，國會也緊急通過高達83億美元撥款提供政府防疫之用。其中超過30億美元經費將用於研發武漢肺炎疫苗、檢測工具和療法。

過去一個禮拜，美國放寬病毒篩檢標準，只需醫師同意就能進行病毒檢驗；總統任務小組協調州、地方與民間實驗室提供病毒篩檢，並提供150萬份篩檢劑；美國衛生部也緊急採購5億片N95口罩供醫護使用，並向廠商保證收購；美國貿易代表署也給予包括口罩、手部消毒濕巾與檢查用手套等數十項中國醫療用品關稅豁免。

但經濟掛帥又面臨連任壓力的川普，看著華爾街上沖下洗，面對逐步擴散的疫情，擔憂經濟蒙受重大損失，仍試圖淡化疫情的衝擊，屢屢將武漢肺炎和流感並列討論，認為多數患者僅是輕症，要民眾不要擔憂。

總統既然定了調，下頭的官員自然很難大聲疾呼疫情的嚴重性。也因此，儘管全美有半數的州發現病例，疫情也嚴峻到任務小組天天開記者會對外說明，但美國官員不論是在國會、研討會還是記者會，總是在說明完疫情後，不斷對外重申美國民眾感染風險仍很低，希望避免民眾恐慌。

「美國風險仍低」，這句話從美國媒體鋪天蓋地的報導來看，至少美國媒體是不信的，但看多政壇動亂的華府民眾倒是相當淡定。

豔陽高照的週六，雖然仍然冷颼颼，但購物中心裡依舊擠滿逛街人潮，超市、賣場裡未見搶購熱潮，地鐵、博物館等密閉空間也看不到戴口罩的旅客，這裡的人照過自己的生活。

唯一不同只有藥妝店裡已經一個多月不見上架的口罩。在華府周邊的馬里蘭州於5日確診3起病例後，乾洗手也銷售一空，但衛生紙、一般洗手乳供貨仍相當充裕。

比較讓人驚訝的反而是緩解咳嗽、發燒等感冒症狀的各種藥品銷量大增，喉片、喉糖架上更是空無一物。店裡的藥劑師說，不能肯定這些藥品售罄是否與武漢肺炎有關，畢竟美國的流感疫情尚未結束，加上伴隨春天而來花粉症季節即將到來，但她保證馬上就會補貨，不用擔心買不到。（編輯：劉學源）1090308