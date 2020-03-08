武漢肺炎病例激增 紐約州宣布進入緊急狀態

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）武漢肺炎疫情延燒，紐約州確診病例激增至76例。州長古莫今天宣布紐約州進入緊急狀態，以利政府加快採購及分配醫療資源，並增聘人手追蹤數千名接受自主隔離的患者病情。

紐約州1日公布首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，相隔不到一週，確診病例激增至76例。其中57例集中在紐約市近郊的韋斯切斯特郡（Westchester County），紐約市也有11例確診。

韋斯切斯特郡成為紐約州疫情重災區，與一名50歲居民密切相關。這名男性律師2月下旬發病，是紐約州第2例武漢肺炎確診病例，他的家人、鄰居與往來密切的家庭之後陸續確診，曾與他接觸的醫護人員也有感染風險。

古莫（Andrew Cuomo）中午召開記者會，宣布紐約州進入緊急狀態，同時嘗試安撫民眾緊張情緒。他說，多數患者病症輕微甚至沒有症狀，「你知道比病毒更糟的是什麼嗎？焦慮」。

他表示，宣布緊急狀態可讓州政府加快採購醫療用品，更有效率地將資源分配給各地衛生單位或民眾，也能增聘人手協助各地衛生單位追蹤數千名接受自主隔離的患者病情。截至6日，紐約官方已要求州內約4000人接受自主隔離。

古莫說：「必須有人登門拜訪了解病情，每天至少一次。這是人力密集的工作。」

隨著疫情蔓延，紐約市面上口罩、乾洗手等用品不是賣光，就是售價飆漲。古莫強調，紐約絕不允許商家趁機哄抬物價，他已指示紐約州消費者保護署（DCP）調查產品不公平漲價的投訴案件。

武漢肺炎1月起自中國逐漸向外蔓延，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球確診病例已突破10萬例，近3500人喪命。紐約時報統計，美國確診病例超過380例，至少19人死亡。

紐約官方今天表示，皇后區一名優步（Uber）司機昨晚確診感染武漢肺炎，目前病情穩定。這起病例導致當地一家醫院逾40名醫護人員接受自主隔離，並接受病毒檢測。

除紐約州外，美國加州4日公布首例武漢肺炎死亡案例後宣布進入緊急狀態，華盛頓、馬里蘭、喬治亞、肯塔基與猶他州也處於緊急狀態。（編輯：劉學源）1090308