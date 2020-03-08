拉長防疫戰線 新加坡推公筷母匙改變社交習慣

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情加劇，新加坡部分商家仍有販售口罩。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月8日

特派員看世界（中央社記者黃自強新加坡8日專電）2019年冠狀病毒疾病全球延燒，新加坡邊境防疫阻絕境外雖見成效，但委實難竟全功，推動公筷母匙、勿共食、避握手，改變社交習慣穩固防疫最前線，已是當務之急。

新加坡1月23日出現第一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），確診人數多達138人，有65%康復出院，如果與全球其他國家疫情相較，新加坡防疫顯見成效。

邊境防疫阻絕境外是新加坡最重要防線之一。新加坡及早因應防範2019年冠狀病毒疾病，提前設立停損點，除禁止過去14天曾赴中國旅客入境、過境，目前也禁止來自韓國、義大利北部與伊朗旅客。

「居家通告」（Stay Home Notice）是最近甫施行的新措施，希望再降低疫情境外傳入風險。由於大批新加坡公民與長期准證持有人滯留中國，他們在春節假期結束後將返回新加坡職場或學校，新加坡決定對這個群體祭出具有法律約束力的「居家通告」，降低境外傳入的風險。

嚴格執法態度並非兒戲，凡接獲「居家通告」，14天內嚴禁外出，有關當局透過視訊、電話與登門突擊檢查方式確保當事人遵守法律規範。新加坡一名男性永久居民在「居家通告」期間試圖離境，結果遭喪失永久居民身分處分，移民與關卡局更禁止再入境新加坡。

新加坡明確防疫戰略，讓疫情限縮成7個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店國際會議、實里達航空嶺工地、神召會恩典堂、Wizlearn Technologies與最新出現的裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴。

7個感染群中以神召會恩典堂感染群確診23人最多，裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴則是第2大感染群，確診21人。

透明的逐日公布疫情數字方式，是新加坡安定民心與維持企業信心的重要關鍵。衛生部從確診病患曾造訪地點與接觸對象的複雜關係中，試圖找出感染源，積極遏阻擴大散播可能性。

從康復出院人數達確診總數65%的數字觀察，新加坡邊境防疫的確扮演阻絕境外灘頭堡的急先鋒角色，但面對全球各地確診人數成長速度驚人，衛生部長顏金勇仍坦承，新加坡預計接下來會出現大量新增病例，抗疫須長期抗戰。

新加坡官員的國會發言，不乏有拉長抗疫戰線心理準備的言外之意，愈來愈多國家受2019年冠狀病毒疾病影響，新加坡不可能限制各國旅客入境，隨時因應最新疫情調整策略，才是穩固抗疫的具體方針。

調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到橘色警示，雖一度引發民眾預期心理效應，競相到超市搶購衛生紙、速食麵等民生物品，總理李顯龍隨即出面喊話，說明新加坡有足夠的柴米油鹽、速食麵與罐裝食品，防止出現信心危機。

新加坡疫情調整策略相繼出籠，副總理兼財政部長王瑞杰透過2020年財政預算案，不僅撥款新幣8億元（約新台幣174億元）抗疫，也對旅遊、航空、零售、餐飲，以及「點對點的交通服務」（point-to-point transport services）等5大行業額外援助。

另外，新加坡啟動抗疫津貼計畫，凡罹患呼吸道疾病的新加坡公民與永久居民，到指定的900家私人診所看病都能獲得補助津貼。

新加坡各大公共場所都量體溫，新加坡人戴口罩、勤洗手消毒，與朋友或客戶見面以不握手或保持安全距離為原則。

隨著疫情加劇，新加坡再度出招，成立跨部會「新加坡清潔工作小組」（SG Clean Taskforce），透過強化公共衛生、維持良好個人衛生習慣與改變傳統社交習慣等三大領域，減少病毒滋生根源與傳播可能性，讓新加坡進入防疫新階段，集合全民之力以更多元方式抗疫。

不過，改變社交習慣並非易事，新加坡政府特別列舉養成「公筷母匙」習慣，鼓勵改變共享食物方式，餐桌上的美味佳餚以公筷區分，自然降低受到病毒感染風險，其他諸如見面不要握手、托盤用餐、莫隨丟棄紙巾、生病別出門，都是提高自我衛生意識的重要途徑。

目前全球各地2019年冠狀病毒疾病病例激增，雖然國家發展部長黃循財說明，「邊境管控對防疫已沒有那麼有效」，不過，從自身防疫衛生觀念做起並形成全民共識，打造境內重要防線，成為穩固邊境防疫長期戰線的標本兼治之道。（編輯：王永志）1090308

2019年冠狀病毒疾病全球病例暴增，新加坡抗疫大作戰，推動餐廳用餐公筷母匙、勿共食避握手，改變傳統社交習慣，穩固抗疫前線。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月8日

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情加劇，新加坡確診人數多達138人，原本車水馬龍的牛車水如今人潮不復見。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月8日