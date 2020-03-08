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拉丁美洲武漢肺炎首例死亡 阿根廷6旬男有慢性病史
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

拉丁美洲武漢肺炎首例死亡 阿根廷6旬男有慢性病史

最新更新：2020/03/08 11:26
阿根廷7日出現首例武漢肺炎死亡病患，死者是65歲男子，曾去過法國，就診後約4天死亡，死後才確診感染。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
阿根廷7日出現首例武漢肺炎死亡病患，死者是65歲男子，曾去過法國，就診後約4天死亡，死後才確診感染。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯7日專電）阿根廷今天出現首例武漢肺炎死亡病患，死者是65歲男子，曾去過法國，就診後約4天死亡，死後才確診感染，這也是拉丁美洲首例新型冠狀病毒死亡案例。

阿根廷衛生部7日公布，這名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡首例，並不在先前檢驗出的8名確診名單內。這名男子住在布宜諾斯艾利斯省，2月25日從巴黎返國，當時沒出現新型冠狀病毒相關症狀。

防疫資訊

2月28日開始有嗜睡、食慾不振，發燒至40度、咳嗽和喉嚨痛等症狀。3月4日到市區一家阿格里奇（Argerich）醫院就診後被隔離。他當時已有嚴重肺炎、呼吸衰竭等症狀，需要使用人工呼吸器。

衛生部表示，死者生前有糖尿病，高血壓，慢性支氣管炎和腎衰竭等慢性病史。他入院約4天，在7日即死亡，衛生單位在他去世後才決定採樣檢驗是否感染新型冠狀病毒，結果呈現陽性。並稱死者生前僅和妻子有直接接觸。

2019年冠狀病毒疾病疫情在拉丁美洲有逐漸擴散的趨勢，阿根廷除了出現首例死亡，另已累計8名確診患者，都是曾去過義大利、歐洲的境外移入病例。同時在首都布宜諾斯艾利斯市有14名疑似感染病例，布宜諾斯艾利斯省也有16名疑似患者。

南美其他國家，巴西有19例確診病例，厄瓜多14例，秘魯6例確診，智利7例。（編輯：郭中翰）1090308

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