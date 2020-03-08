武漢肺炎／泰國大馬拒幸運號郵輪靠岸 2000人海上流浪

（中央社吉隆坡8日綜合外電報導）「威士特丹號」郵輪淪海上人球情況重演！官員今天表示，泰國與馬來西亞因擔心武漢肺炎疫情，先後禁止歌詩達郵輪旗下「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）靠港。

歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）表示，「歌詩達幸運號」並無出現疑似病例，6日卻遭泰國普吉島拒絕靠岸。

歌詩達郵輪公司在推特說，泰國當局針對「過去14天曾過境義大利的義大利人」實施限制。

「歌詩達幸運號」搭載約2000人，根據馬來西亞官員，船上有64名義大利人。

義大利武漢肺炎疫情嚴重，目前已有超過230人染病身亡，是中國以外死亡病例最多的國家。

馬來西亞官員告訴法新社，「歌詩達幸運號」昨天試圖停泊大馬北部的檳城（Penang），但也遭拒，之後「歌詩達幸運號」就轉往鄰近的新加坡。這位官員表示，馬來西亞先前已決定禁止所有郵輪進港。

這和威士特丹號（Westerdam）先前接連遭到5國拒絕的情況類似，威士特丹號在海上來回兩週仍無法靠岸，直到2月13日獲柬埔寨接納，才結束在海上流浪的日子。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090308