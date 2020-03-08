武漢肺炎重創經濟 日擬對中小企業無息貸款

（中央社記者楊明珠東京8日專電）俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球蔓延，日本政府考慮到經濟受重創，擬於10日推出第二波企業紓困方案，對於中小企業將實施罕見的無息貸款措施。

日本經濟新聞報導，日本首相安倍晉三7日在首相官邸（行政中心）召開因應武漢肺炎疫情會議時表示，將以包括自營商在內的中小企業為對象，大幅放寬包括利息等貸款條件，創設一個特別貸款制度，透過日本政策金融公庫等實施不需擔保的融資。

日本政府於2月13日提出第一波因應武漢肺炎疫情的紓困方案，針對調度資金有困難的中小企業設立額度為5000億日圓（約新台幣1435億元）的低利息緊急貸款及保證。這項方案原本是以觀光業等為主，但現在考慮有更多產業受到疫情影響，有必要考慮因應。

第二波新方案除了擴充貸款規模之外，對於面臨停業的中小企業將罕見地提供實質無利息融資。

安倍在會中強調，在經濟方面，確保就業及與企業的運作是當務之急。他呼籲金融機關不應「雨天收傘」，對中小企業、大企業的融資也應給予強力支援。

安倍政府10日將提出的第二波緊急對策主要有4大項，包括防止疫情擴大及整備醫療服務體系、因應學校臨時停課衍生的課題、因應企業活動萎縮及就業的保障、研擬因應事態變化的緊急措施。（編輯：周永捷）1090308