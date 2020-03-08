武漢肺炎全球延燒 美國拉美疫情一次掌握

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國武漢肺炎疫情發燒，紐約州確診病例激增至76例，全州進入緊急狀態，華盛頓特區出現首起確診病例。專家批評，疫情蔓延歸咎於白宮的應變遲緩且混亂，錯失大好時機。

美國境內武漢肺炎確診數目前已突破400例，其中包含19起死亡病例，絕大多數病例都出現在西岸華盛頓州。

●紐約州宣布進入緊急狀態

武漢肺炎疫情延燒，紐約州確診病例激增至76例。州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布紐約州進入緊急狀態，以利政府加快採購及分配醫療資源，並增聘人手追蹤數千名接受自主隔離的患者病情。

紐約州1日公布首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，相隔不到一週，確診病例激增至76例。其中57例集中在紐約市近郊的韋斯切斯特郡（Westchester County），紐約市也有11例確診。

●首都華盛頓特區首起確診病例

美國衛生當局宣布，華盛頓特區（Washington D.C.）出現首起武漢肺炎確診病例，患者為50多歲華府居民，沒有國際旅遊史，也未與任何已知確診患者有密切接觸。

美國總統川普暗示，儘管美國境內武漢肺炎確診數暴增，他仍無意停辦競選集會。

美國保守聯盟今天表示，一位出席年度會議的與會者確認感染武漢肺炎。美國總統川普、副總統彭斯等白宮高層都出席這場會議，但白宮表示沒有近距離接觸。

●專家批白宮疫情管理拙劣混亂

美國武漢肺炎疫情持續擴散，且據信還有許多感染病例尚未篩檢出。專家表示，這歸咎於白宮對疫情的應變遲緩且混亂，錯失大好時機。

另外，美媒指出，由於試劑生產出包和缺乏先見之明等因素，美國推行診斷篩檢速度極慢，顯示當局未善用時間備戰疫情。

美國網路媒體Vox 6日分析美國疾病管制暨預防中心（CDC）推動武漢肺炎篩檢時，面臨重重障礙。文章指出，美國至今只對不到2000人進行篩檢，人數遠低於其他已開發國家。

●傳出美國境內軍人首例

美國國防部今天表示，華府地區一名近日出差返國的陸戰隊員對武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應，可能成為美國境內現役軍人確診首例、海內外美軍第3例。

另外兩名確診美軍分別為駐義大利海軍士兵和駐韓國士兵。

●至尊公主號獲准停靠奧克蘭港

暫時停泊在美國加州舊金山外海的豪華郵輪「至尊公主號」獲准9日停靠附近的奧克蘭港，困在船上不安焦慮的乘客終於放下心中大石，但對後續的處理仍有疑慮。

法新社報導，公主遊輪公司（Princess Cruises）原本表示，至尊公主號8日將駛達奧克蘭港（Port of Oakland），展開有必要緊急就醫入院者的入境程序。

公主遊輪公司之後在推特帳號公布最新消息：「＃至尊公主號更新：州和聯邦當局進一步檢視後勤計畫後，決定8日不會泊靠加州奧克蘭港，而在9日停靠，時間待定。」

至尊公主號上有45人受檢，21人呈陽性反應，19人為船組員，2人為美國籍乘客。

公主遊輪公司表示：「乘客如果是加州居民，將前往州內聯邦隔離中心進行隔離檢疫，非加州居民將由聯邦政府移送至其他州的隔離設施。」

「船組人員將在船上隔離檢疫」。

●巴西新增6例確診

巴西武漢肺炎疫情蔓延，衛生部今天確認新增6例確診病例，累計19例。新病例3例在聖保羅州，里約熱內盧州、巴西利亞聯邦特區和巴伊亞州各一例。

●拉丁美洲武漢肺炎首例死亡

阿根廷今天出現首例武漢肺炎死亡病患，死者是65歲男子，曾去過法國，就診後約4天死亡，死後才確診感染，這也是拉丁美洲首例武漢肺炎死亡案例。

阿根廷衛生部7日公布，這名武漢肺炎死亡首例，並不在先前檢驗出的8名確診名單內。這名男子住在布宜諾斯艾利斯省，2月25日從巴黎返國，當時沒出現武漢肺炎相關症狀。

●巴拉圭通報首例

巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）今天表示，境內首起確診病例是一名32歲、自厄瓜多入境的巴拉圭籍男性。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090308