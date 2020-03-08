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菲國新增4起武漢肺炎確診 台籍男子中鏢

最新更新：2020/03/08 23:22

（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）菲律賓衛生部今晚宣布，菲國新增4例武漢肺炎確診病例，菲國武漢肺炎確診數增加到10例。值得注意的是，其中一例是台籍病患，且這名病患曾與回台後確診的台籍男子接觸。

菲律賓衛生部今晚發布新聞稿表示，新增的4名病患都在今天確診。

根據這份新聞稿 ，菲律賓第7例武漢肺炎病例是38歲台籍男子，這名病患曾與造訪菲國後回台確診武漢肺炎的另一名台籍男子接觸。

菲國衛生部表示，在菲國確診的這名台籍病患症狀始於3月3日，他目前正在一家私立醫院接受治療。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）6日說，這名38歲的台灣男子於2月28日到3月3日造訪菲國，3月2日於菲律賓出現胃部不適及腹瀉症狀，3日出現喉嚨痛、發燒和不適症狀後於4日就醫，於5日確診感染武漢肺炎。

杜克當時表示，由於這名台籍病患3月2日就出現相關症狀，顯示患者可能在抵菲前就感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

另外3名菲國新確診病患分別是32歲的菲律賓男性、86歲的美國男性和57歲的菲律賓男性。（編輯：周永捷）1090308

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