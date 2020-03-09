武漢肺炎快速延燒 義大利封城歐洲疫情看這裡

（中央社羅馬8日綜合外電報導）武漢肺炎在歐洲快速延燒，義大利今天封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日，約1600萬人受影響。教宗方濟各改採網路直播主日祈禱。

●義大利總理簽封城令抗疫

義大利北部武漢肺炎疫情惡化，總理孔蒂今天凌晨表示，國家正面臨緊急狀態，他已簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日。

孔蒂（Giuseppe Conte）簽署緊急法令，封鎖米蘭與若干扮演義大利經濟火車頭角色的工業區，嚴格管制嚴重疫區的人員進出，在中國以外地區執行最雷厲風行的抗疫措施。

路透社報導，根據這項法令，人們不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區的14省，封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的區域，約1600萬人受影響。

●地方首長反彈封城令

義大利政府擬擴大封鎖米蘭所在行政大區消息一出，米蘭火車站昨天深夜湧入大量逃難潮，出城道路也擠滿車輛。不過幾位疫區行政首長都向政府喊話，希望給予緩衝時間。

倫巴底大區區長方達納（Attilio Fontana）說，他支持政府採取更強烈的限制性措施，但他認為這份方案部分內容很拙劣，很多模糊地帶，可能給人鑽漏洞的空間，他已經將意見傳給中央政府，希望能做出調整。

●義大利又有大區首長染武漢肺炎

義大利國家電視台（RAI）今天報導，比第蒙大區（Piedmont）首長奇里歐（Alberto Cirio）被驗出對武漢肺炎呈陽性反應，成為24小時內第2名染病的大區首長。

路透社報導，以杜林（Turin）為首府的比第蒙大區，是義大利2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情第4嚴重的大區。

拉西奧大區（Lazio）區長靜格雷迪（Nicola Zingaretti）昨天已表示自己感染武漢肺炎。

●義甲足球恐停賽 南義憂北漂南返潮

義大利當局為對抗武漢肺炎疫情，下令封鎖富庶的北部地區，體育部長史巴達佛拉已要求考慮暫停義甲足球賽事，南部區域首長則呼籲北漂遊子待在北義別回家。

鄰國奧地利的總理庫爾茨（Sebastian Kurz）今天則說，更多歐洲國家採取跟義大利一樣的激進防疫措施，只是時間早晚的問題。

●教宗改採網路直播主日祈禱

武漢肺炎疫情延燒，教宗方濟各（Pope Francis）今天透過網路直播主持主日三鐘經，不像過去在宗座大樓書房窗口帶領廣場上信徒禱告，避免信徒在疫情蔓延之際聚集在廣場上。

83歲的方濟各打破數世紀以來的傳統，運用科技以免信徒湧進聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）聆聽三鐘經（Angelus Prayer）。

路透社報導，教宗最後仍走到窗口，向偌大廣場上寥寥數百人靜靜地揮手，這些信徒在觀看廣場上四座電視牆上教宗主持祈禱時，彼此保持安全距離。過去週日的彌撒禮拜，通常會吸引數萬名信徒聚集在聖伯多祿廣場。

●瑞士新增1死荷蘭增2死

瑞士當局今天宣布，境內新增1名武漢肺炎死亡病例，使得瑞士累計已2例死亡。荷蘭衛生官員今天也宣布，境內新增2例武漢肺炎死亡病患，累計已3例死亡。

瑞士巴塞爾鄉村邦（Basel-Landschaft）當局今天表示，一名武漢肺炎患者在利斯塔（Liestal）的一所醫院病逝。根據瑞士國家衛生當局公布，截至當地時間今天中午，境內武漢肺炎確診累計共281例。

荷蘭當局則公布，今天境內新增77例武漢肺炎確診，累計確診達到265例。荷蘭6日出現首例死亡。

●英國確診增至273例

英國衛生當局今天在推特表示，境內武漢肺炎確診案例數已從昨天的209例，增加至273例。

英國政府表示，英國已有超過2萬3500人接受病毒檢測。到目前為止，英國境內已有2名被驗出對武漢肺炎呈陽性反應的病患死亡。

●法國確診949例

法國政府今天宣布，全國武漢肺炎確診病例再度驟增336名，全國累計949人，另有第二名國民議會議員感染。根據「費加洛報」統計數據顯示，法國確診人數恐已達1009人。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天下午記者會中宣布，法國已有949例武漢肺炎確診病例，新增336人，再破單日新增確診最高紀錄，死亡人數也從9人增至16人。

●歐洲議會下週討論緊急議案應對

世界衛生組織今天統計，全球各地2019年冠狀病毒疾病感染病例逾10萬例、擴散90多國，其中歐洲快速蔓延，歐洲議會下週全會將討論疫情並表決一項決議案，希望阻止病毒擴大傳播。

歐洲中央銀行一名發言人今天表示，歐洲央行已告知多數員工9日在家工作，測試他們如何因應武漢肺炎疫情恐引發的實體辦公室關閉危機。歐洲央行有超過3500名員工。

●摩爾多瓦首傳確診病例

位於東歐的摩爾多瓦通報境內首宗武漢肺炎確診病例。摩爾多瓦衛生部發表聲明說，一名48歲女性公民從義大利返國，在機場身體不適，送醫治療。

●保加利亞4人確診

保加利亞當局今天通報，境內出現4起武漢肺炎確診案例，較稍早通報的數字再增2例。

國家傳染暨寄生蟲疾病中心（National Centre of Infectious and Parasitic Diseases）主任康塔吉也夫（Todor Kantardzhiev）表示，在進行廣泛篩檢後，北部城鎮普利文（Pleven）2名男性和中部城鎮加布羅沃（Gabrovo）2名女性，被驗出對武漢肺炎呈陽性反應。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090308