逾3000萬美國勞工無帶薪病假 恐成防疫漏洞

（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）美國武漢肺炎疫情蔓延，但約3200萬美國勞工沒有帶薪病假，一旦這些勞工出現病徵，將面臨在家休息卻沒有薪水可領，或是隱瞞病情繼續上班賺錢的兩難。勞工可能成為美國防疫的大漏洞。

隨著2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在美國持續擴散，包括臉書、蘋果、谷歌等大企業都有員工確診，為確保其他員工不被傳染，這些企業都呼籲員工在家上班，避免疫情進一步蔓延。

但不是每個員工都能這麼幸運，既能避開可能的傳染源，還能透過在家上班繼續領薪。

根據美國勞動部的統計，2019年在民營企業工作的勞工中，約25%勞工未享有有薪病假，人數達到3200萬人。收入最低的25%勞工更是低於一半有帶薪病假。

沒有帶薪病假，意味著一旦生病想請假，要不就是依循公共衛生準則請假在家休息，但沒有薪水可領，甚至可能因為長期請假而丟了工作；要不就是隱瞞病情繼續上班，但將病毒傳染給同事、顧客及在地鐵、街上可能接觸到的人。

對於這群大半從事低薪服務業的勞工來說，答案不難猜到。

在美國五角大廈附近購物中心一家連鎖速食店上班的Amy，看著購物中心美食街裡滿滿的人潮，很擔心遭到傳染。但速食店不准員工戴口罩上班，上門買餐的客人也都沒有戴口罩，遞來送去的餐盤很容易被病毒附著，她卻無力防護自己。

有兩個孩子的她也坦言，萬一真的出現發燒、咳嗽等症狀，除非嚴重到不能上班，她是不會請假的，「孩子要上學、房租也得繳，請了假，就沒錢了」。

美國是少數富裕發達國家中沒有有薪病假規定的國家，長期以來，勞工團體一直呼籲聯邦政府立法，提供勞工有薪病假，但一直不被重視。

在武漢肺炎疫情延燒之際，這個議題再度被搬上檯面。民主黨籍聯邦眾議員迪勞洛（Rosa DeLauro）與參議員莫瑞（Patty Murray）於6日提出一項立法，要求所有雇主必須提供勞工7天有薪病假，並在出現「公共衛生緊急事件」（public health emergency）時，額外給予14天有薪病假。

美國已於1月底宣布武漢肺炎為公共衛生緊急事件。

這項法案草案還將確保當公共衛生突發事件發生時，勞工能以學校關閉或家人遭到隔離必須照顧年幼孩童為由，向企業請有薪病假。

至截稿為止，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，全美確診病例達537例，21人死亡，美國約2/3的州都有疫情傳出，首都華府、國防部也都有確診病例。（編輯：陳惠珍）1090309