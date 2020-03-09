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曾接觸武漢肺炎患者 友台美議員克魯茲自主隔離

最新更新：2020/03/09 10:15
友台美國參議員克魯茲8日表示，他曾與一位武漢肺炎確診者握手，因此決定自主隔離14天。（中央社檔案照片）
友台美國參議員克魯茲8日表示，他曾與一位武漢肺炎確診者握手，因此決定自主隔離14天。（中央社檔案照片）

（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）友台美國參議員克魯茲今天表示，他曾與一位武漢肺炎確診者握手，因此決定自主隔離14天。克魯茲是疫情在美國爆發以來，首位宣布自主隔離的議員。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）今天傍晚發布新聞稿表示，他昨晚得知，10天前曾與他握手並簡短對話的一位「美國保守政治行動會議」（CPAC）年度會議與會者是武漢肺炎確診者。

CPAC會議是由美國保守聯盟（ACU）於2月26日至29日，在鄰近華府的馬里蘭州所舉辦。美國總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）等白宮高層都出席這場會議。一位與會者返回新澤西州後，昨天經確認罹患武漢肺炎，目前正被隔離接受治療。

克魯茲指出，在得知消息後，他有諮詢美國疾病管制暨預防中心（CDC）及衛生部等官方醫衛機關，也有與彭斯等人通話。

克魯茲說，他目前沒有任何症狀，覺得人沒事也身體無恙。由於武漢肺炎平均潛伏期是5至6天，他與該確診人士的互動也不到一分鐘，醫衛主管機關認為他遭傳染新冠病毒的機率「非常地低」。

不過，克魯茲表示：「出於謹慎及由於與選區民眾接觸頻繁，也為了讓大家安心，我決定這週都待在德州的家中，直到與這名確診者在CPAC的互動滿14天。」

他最後強調，外界應持續嚴肅對待武漢肺炎疫情，並依據事實及醫學科學行事。他也呼籲外界遵守CDC及醫療專業人士建議，好好保護自身及周遭他人的健康與福利。（編輯：陳惠珍）1090309

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