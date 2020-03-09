英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）武漢肺炎疫情爆發後，英國「衛報」記者在台灣見證防疫作戰迅速，相較於英國確診病例急遽上升，令她憂心返回英國恐怕不安全。

英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情近期越演越烈，確診人數以每天數十起的速度增加，截至8日已經達到278例，較前一天的209例快速攀升，是迄今增加最多的一天，且已經出現第3名死者。

「衛報」記者懷特費德（Kathryn Whitfield）7日撰文表示，她在台灣見證確實的各項防疫措施，台北掌控了疫情，「現在我反而擔心要回去英國」。

懷特費德描述她在台北經歷的嚴格防疫措施，在她要踏入餐廳之前，工作人員會先測試額溫。有著270萬人口的台北高度警戒，不僅是量體溫，口罩與洗手液也都是這個城市的新慣例，整個島嶼上下一心抵禦病毒。

她寫道，台灣在2003年的SARS疫情經歷了15萬人必須受到隔離的經驗，矢言下次一定要做好準備。當時有346起確診病例，造成73人喪生。一名酒店員工告訴她：「我們在SARS時有過慘痛教訓，我們不可能讓慘況重演。」

懷特費德表示，一週前她搭機途經台灣要去澳洲探親，出發前夕還有些擔心要進入疫情最初爆發的區域，當時整個亞洲地區已經出現數萬起確診病例，數百人死亡。3月1日時，英國還只有23起確診病例，台灣卻有39起，且一名61歲計程車司機已經身亡。

她表示，顯然許多人都和她一樣有疑慮，因為飛往台灣的班機上幾乎沒人。雖然在倫敦蓋維克機場一切工作照舊，機組人員卻都戴著口罩。乘客也被要求填寫問卷，回答是否去過中國、伊朗或義大利，以及詢問是否有發燒、咳嗽等健康狀況，並被詢問到台灣的後續行程，以及要求留下聯絡方式。

乘客被警告在台灣最好一直戴上口罩。她身上沒有口罩，而機組員跟她說，她到台北買不到口罩。

她表示，入境時，海關檢測每名乘客的體溫。她留下指紋後，一名工作人員立刻上前來替她的雙手消毒，到處都是一罐罐消毒液，這一切都讓她更加焦慮。視線所及的每個人都戴著口罩。當她搭上巴士要前往市區時，司機比了比自己的口罩，詢問她為何沒戴，掙扎了一下才揮手准許她上車。

懷特費德表示，台北宛如一座空城，一直到2010年都是世界最高大樓的台北101觀景台，設計來管制大量遊客的欄杆孤零零豎立。在底層的名品百貨，一排排櫥窗模特瞪著空蕩蕩的樓層。在捷運上，絕大多數的乘客都戴著口罩，甚至在計程車上，給乘客看的電視螢幕播放的也是計程車有定期消毒的保證。

不過她也說，儘管處於疫情危機，但台灣的氣氛冷靜。「台灣政府有過去處理SARS疫情的經驗，不等世界衛生組織（WHO）官方通知便迅速採取行動，先是採取隔離手段，接著停止來自中國與其他疫區的直航班機。政府的防疫資訊能方便取得，衛福部長陳時中幾乎每天召開記者會。」

她形容，台北街頭到處都是海報宣傳如何洗手，以及武漢肺炎的可能症狀。台灣總統蔡英文的危機應變贏得掌聲。立法院通過紓困振興特別條例，提供600億新台幣協助振興。TVBS民調的防疫滿意度高達82%。

懷特費德表示，一星期過去了，台灣的確診病例上升到45起，其中15起已經痊癒，但英國卻已經激增至206起、2人死亡（8日達到278起確診、3死）。「我現在擔心回家會是怎樣的狀況等著我。」（編輯：王永志）1090309