義大利武漢肺炎疫情急遽升溫 陸軍參謀長也中鏢

（中央社米蘭8日綜合外電報導）義大利的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診與死亡案例暴增，且陸續傳出重要人士染病。義大利陸軍參謀長法里納（Salvatore Farina）今天確診感染。

路透社報導，義大利目前成為歐洲疫情重災區中的重災區，從今天公布的最新數據就可明顯看出。

義大利在24小時內確診案例大增25%，來到7375例；死亡人數增加57%，來到366死。這是義大利2月21日爆出疫情以來，單日新增確診和死亡雙創新高。

現在加護病房設備因新增病例日益吃緊。倫巴底區危機應變小組組長皮森蒂（Antonio Pesenti）告訴「義大利晚郵報」（Corriere della Sera），倫巴底的衛生體系「距離崩潰僅一步之遙」。

皮森蒂說：「我們現在被迫得在醫院的走廊、手術中心、療養室等開設重症照顧治療，得從醫院各部門騰出空間給重症病患。」

除法里納之外，比第蒙大區（Piedmont）首長奇里歐（Alberto Cirio）今天也說自己被驗出病毒陽性反應，成為24小時內第2名感染的大區首長。但奇里歐未出現症狀。

為試圖抑制疫情擴散，義大利當局採取最新極端措施，下令實質封鎖富庶的義大利北部大部分區域，包括金融之都米蘭（Milan）。

這項空前封城行動目的在限制集會和防止人員隨意移動，受影響人數達1600萬人左右，預計將持續至4月3日為止。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）已簽署這項緊急法令。

新措施規定人們不得出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy），以及另外4區的14省。封城範圍涵蓋威尼斯（Venice）、摩狄納（Modena）、帕瑪（Parma）、比森薩（Piacenza）、雷佐艾米里亞（Reggio Emilia）與里米尼（Rimini）等城市。

人們唯有出於工作相關理由並提供證明，或是有健康問題，才能出入封鎖區。醫護人員的假期也被取消。（譯者：楊昭彥/核稿：陳亦偉）1090309