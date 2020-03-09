更多編輯台推薦新聞：
北市聯醫開設博奕門診 助擺脫賭博成癮
生活

北市聯醫開設博奕門診 助擺脫賭博成癮

英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全
國際

英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

義大利武漢肺炎疫情急遽升溫 陸軍參謀長也中鏢

最新更新：2020/03/09 16:15
義大利武漢肺炎疫情延燒，義大利陸軍參謀長法里納（前右）8日確診感染。（圖取自facebook.com/EsercitoItaliano）
義大利武漢肺炎疫情延燒，義大利陸軍參謀長法里納（前右）8日確診感染。（圖取自facebook.com/EsercitoItaliano）

（中央社米蘭8日綜合外電報導）義大利的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診與死亡案例暴增，且陸續傳出重要人士染病。義大利陸軍參謀長法里納（Salvatore Farina）今天確診感染。

防疫資訊

路透社報導，義大利目前成為歐洲疫情重災區中的重災區，從今天公布的最新數據就可明顯看出。

義大利在24小時內確診案例大增25%，來到7375例；死亡人數增加57%，來到366死。這是義大利2月21日爆出疫情以來，單日新增確診和死亡雙創新高。

現在加護病房設備因新增病例日益吃緊。倫巴底區危機應變小組組長皮森蒂（Antonio Pesenti）告訴「義大利晚郵報」（Corriere della Sera），倫巴底的衛生體系「距離崩潰僅一步之遙」。

皮森蒂說：「我們現在被迫得在醫院的走廊、手術中心、療養室等開設重症照顧治療，得從醫院各部門騰出空間給重症病患。」

除法里納之外，比第蒙大區（Piedmont）首長奇里歐（Alberto Cirio）今天也說自己被驗出病毒陽性反應，成為24小時內第2名感染的大區首長。但奇里歐未出現症狀。

為試圖抑制疫情擴散，義大利當局採取最新極端措施，下令實質封鎖富庶的義大利北部大部分區域，包括金融之都米蘭（Milan）。

這項空前封城行動目的在限制集會和防止人員隨意移動，受影響人數達1600萬人左右，預計將持續至4月3日為止。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）已簽署這項緊急法令。

新措施規定人們不得出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy），以及另外4區的14省。封城範圍涵蓋威尼斯（Venice）、摩狄納（Modena）、帕瑪（Parma）、比森薩（Piacenza）、雷佐艾米里亞（Reggio Emilia）與里米尼（Rimini）等城市。

人們唯有出於工作相關理由並提供證明，或是有健康問題，才能出入封鎖區。醫護人員的假期也被取消。（譯者：楊昭彥/核稿：陳亦偉）1090309

延伸閱讀
義大利防疫禁探監引4座監獄暴動 釀1死多傷義大利武漢肺炎疫情暴增133死 共366死7375確診武漢肺炎快速延燒 義大利封城歐洲疫情看這裡

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報