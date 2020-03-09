WHO泰國代表狠酸譚德塞：世衛應到武漢開會

（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織秘書長譚德塞多次發表親中言論引發批評。世衛泰國代表蘇威日前在世衛會議中狠酸譚德塞，建議世衛應到重疫區武漢舉行全球會議，還可以欣賞超過兩千年歷史的黃鶴樓。

世界衛生組織（WHO）2月6日舉行第146次執行委員會會議，泰國代表蘇威（Suwit Wibulpolprasert）發言表示，世界衛生組織建議不要限制對中國的旅行，但這個建議已經被打破。

蘇威認為，這和2009年的H1N1新型流感相比完全相反，H1N1傳播更快、死掉的人更多，他說：「我們絕對有雙重、甚至三重標準。」

蘇威揶揄說，如果要實施旅遊禁令和隔離的話，應該要隔離剛從中國回來的秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），並取消這場會議。

他也說，在座很多人是從實施旅遊禁令的國家來的，還跟譚德塞擁抱和握手，「他們都很危險，除了我以外，譚德賽過去3、4天都拒絕跟我擁抱或握手，主席你每天都坐他旁邊，一定是最危險的」。

此話一出，會場裡爆出笑聲，泰國代表前方的印度代表更是忍不住發笑。

話還沒說完，蘇威進一步狠酸，大家必須找回全球的信心和團結，並立刻停止恐慌，「我建議立刻召集世界衛生組織的成員和專家到中國舉行全球性的會議，特別是到武漢，可以欣賞建造超過2000年的黃鶴樓」。

蘇威接著表示，如果會議在北京舉行，就可以參觀長城和紫禁城，而且現在旅客不多又很便宜。

蘇威最後表示，他已經獲得太太同意，願意捐出每年退休金的一半來贊助這場會議，而且他願意自費參加。

根據世界衛生組織網站的資訊，蘇威是一名公共衛生專家和政策建議者，曾在1977年到1985年間在泰國鄉間地區的醫院服務，也曾擔任過公共衛生部的副常務次長和資深顧問。

蘇威目前是泰國多個醫療機構和基金會的負責人或是董事會成員，他經常代表泰國出席與公共衛生相關的國際論壇。（編輯：周永捷）1090309