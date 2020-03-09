武漢肺炎韓國確診增96例趨緩 美軍基地添1例

韓國武漢肺炎確診人數有趨緩現象，但總統文在寅（右）9日表示，現階段不能太過樂觀，態度較先前謹慎許多。（檔案照片／韓聯社提供）

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天下午4時，境內武漢肺炎確診新增96例，累計達7478例；駐韓美軍基地則新增第8例確診，為韓國籍勞工。

韓聯社報導，韓國境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人數來到7478例，較凌晨零時增加96例，新增案例尚未公布所在地區；死亡則維持53例。

駐韓美軍司令部今天表示，位於大邱的美軍基地一名韓國籍約聘勞工確診，為駐韓美軍相關人員中第8起確診案例，這名確診者已依韓國疾病管理本部指示，於基地外的宿舍進行隔離。

韓國軍方確診數則維持在36例，國防部表示，截至上午10時，確診案例包括陸軍20例、海軍1例、海軍陸戰隊2例、空軍12例、國防部直屬部隊1例；其中2例經診斷已痊癒。

根據韓聯社報導，軍方仍有2920多人隔離，較8日減少340多人，其中340多人屬確診者、曾與確診者接觸者、有疑似症狀者等，另外約2580人是依軍方自治標準實施隔離。

中央防疫對策本部表示，10日起將改為每天只更新一次確診資訊，將在韓國時間每天上午10時公布新增確診數，以及確診者所在地區、年齡、性別等相關統計資訊。（譯者：廖禹揚/核稿：陳永昌）1090309

武漢肺炎確診趨緩增 文在寅：勿掉以輕心

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）每日確診人數有趨緩跡象。不過，韓國總統文在寅今天表示，現階段不能太過樂觀，態度較先前謹慎許多。

根據韓國中央疾病管理本部資料，截至今天上午，韓國境內確診數達7382例，較前一天新增248例，與先前一天動輒新增300、400例，甚至逼近千例的狀況相較有趨緩跡象。

韓聯社報導，文在寅今天下午在青瓦台的會議中表示，國內確診數與2月28日一天內增加916例比起來，已開始出現穩定減少跡象，「必須維持下去」。他也說，若能進一步減少確診數，韓國可能成為武漢肺炎防疫的典範。

不過，相較於新天地教會爆發群聚感染前，文在寅的態度顯得保守許多，他在會中強調「也有可能再次出現大型群聚感染」，「絲毫不能掉以輕心」。文在寅2月13日曾公開表示「疫情很快就會結束」，結果新天地教會隨即爆發群聚感染。

隨著武漢肺炎疫情蔓延至全球，韓國致力於境內防疫工作同時，亦警戒防範境外移入。中央防疫對策本部今天表示，現在「社區感染及境外移入防疫工作必須雙管齊下」。

中央防疫對策本部長鄭銀敬在下午的記者會中表示，當局除持續監控世界各國疫情狀況，目前也正研擬強化針對從發生社區感染的國家入境旅客的檢疫方案。

根據中央防疫對策本部最新調查結果，韓國境內確診者至少有79.7%屬群聚感染，其中新天地教會相關者占比達62.5%。

鄭銀敬表示，除疫情最嚴重的大邱、慶尚北道地區，首爾與京畿道地區也出現小型群聚感染案例，確診數持續增加，目前正密切關注並展開相關調查。（譯者：廖禹揚/核稿：韋樞）1090309