義大利武漢肺炎疫情升溫 米蘭台商盼包機撤僑

義大利疫情突破7000例並封鎖北義多城，米蘭台商會長賴天福說，義大利人悠哉的民族性面對疫情非常不利。圖為7日米蘭民眾在封城前夕到超市購物。（法新社提供）

（中央社記者黃雅詩羅馬9日專電）義大利疫情突破7000例並封鎖北義多城，米蘭台商會長賴天福表示，不少北義台商與眷屬相當緊張，希望政府包機撤僑。

賴天福表示，兩週前疫情還只有幾例，他也不以為然，現在半夜不停聽到救護車呼嘯過街，真有點「膽戰心驚」，最恐怖的是義大利政府和民間防疫觀念薄弱，讓不斷飆升的疫情看不到停損點。

他呼籲衛福部長陳時中親自來米蘭一趟，傳授台灣成功的防疫經驗。

賴天福舉例，上週五他看電視直播義大利民防部最新疫情說明會，民防部長講到一半，台下記者忽然通通撤離，因為義國總理臨時通知召開記者會，媒體要趕往另一現場。

賴天福坦言，連內閣召開重大記者會都能撞在一起，顯示義國政府的直向、橫向溝通聯繫亂成一團，讓人超沒信心。

賴天福表示，義大利政府對北義疫區頒布的緊急封鎖令，內文漏洞百出，雖名義上是封鎖進出，但只要出示工作或健康需求文件就能通關，說實在任何人都可以輕易闖關。

賴天福說，義大利人悠哉的民族性面對疫情非常不利，以他辦會展的經驗舉例，最關鍵是專業電工準時到展場牽線，在義大利他通知電工廠商幾號要到場，事前送高級紅酒拜託務必準時，結果還是沒用，但他到德國參展時聯繫廠商，電工說15分鐘後到，通常12分鐘之後就抵達了。

賴天福說，北義情況真的很嚴重，為了避免被感染，他公司的台灣員工已自製「防疫SOP」，嚴格互相要求，例如去買菜時要先戴手套再碰推車藍，不可以直接摸超市推車，買東西不要選最上面被摸過的那幾包，要把手伸到最底下拿最後一包。

賴天福指出，他昨天與北義台商線上開會，有台商反應，受中國製造零件供貨延遲影響，交貨已出現問題，更多台商則因業務量大減，員工在家上班就算無事可做也要照付薪水，等於天天燒錢，因此考慮與員工商量共體時艱，是否員工在家期間若無工作，能算成員工自休年假，否則下一步就要考慮無薪假。

義大利截至9日上午確診案例達到7424例，死亡人數366例。（編輯：高照芬）1090309