武漢肺炎升溫 美國拉美疫情看這裡

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國武漢肺炎疫情升溫，確診病例破500，死亡人數破20。疫情蔓延30多州，並有8州進入緊急狀態，一名高階衛生官員今天說，可能必須考慮採取地方封城措施。

據報導，美國34州和哥倫比亞特區統計至少539起確診病例，康乃狄克州通報首起病例；華盛頓州也新增死亡病例，全國累計死亡人數來到22人。華盛頓州、紐約州、加州和俄勒岡州相繼宣布進入緊急狀態，全美愈來愈多學校停課，引發停課將影響學習、增添家庭負擔和社區亂象隱憂。

●美國8州進入緊急狀態

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前全美共有8州進入緊急狀態，包括華盛頓州、佛羅里達州、加州、肯塔基州、紐約州、馬里蘭州、猶他州和俄勒岡州。

宣布進入緊急狀態的舉措讓各州得以利用自己的緊急資源，包括動員緊急醫護專業儲備志工的機制。

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）告訴福斯新聞頻道（Fox News），不排除效法義大利封鎖大區塊人口甚至整座城市的可能性

美國武漢肺炎疫情升溫，總統川普仍肯定自家政府對疫情的因應做出「完美協調」。

●國務院警告勿搭郵輪

美國國務院今天警告美國人民在疫情期間不要搭乘郵輪，因為船上感染武漢肺炎風險升高，有潛在健康狀況的族群尤其不該上郵輪。

●美民主黨促政府允勞工請有薪病假

美國國會民主黨領袖今天敦促總統川普更快速地回應武漢肺炎，實施免費檢測，允許遭隔離者、因學校停課得在家照顧小孩者請帶薪病假等措施，來保護受疫情影響的勞工。

●友台美議員克魯茲自主隔離

友台美國參議員克魯茲今天表示，他曾與一位武漢肺炎確診者握手，因此決定自主隔離14天。克魯茲是疫情在美國爆發以來，首位宣布自主隔離的議員。

●蘋果抗疫鼓勵全球辦公室員工在家上班

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天告訴全球蘋果辦公室員工，因應武漢肺炎疫情，員工可以在家工作。

●蓋茲贊助居家檢驗試劑組

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將贊助家庭檢驗試劑組，讓擔心有可能遭到疫情感染的西雅圖民眾在家採集鼻腔檢體，再將檢體樣本寄回相關單位分析。

●巴西新增6起確診全國累計25例

巴西衛生部指出，截至今天下午，巴西已證實25起武漢肺炎病例。今天新增6起確診病例，其中聖保羅3起，另外里約熱內盧、米納斯吉拉斯和阿拉戈斯三州各一起。

●哥斯大黎加又多4人確診全國增至9例

中美洲國家哥斯大黎加政府今天表示，哥國武漢肺炎新增4例確診，確診總數來到9例。

●智利確診10例

智利武漢肺炎至今確診10例，大報「第三日報」報導台灣防疫措施，包括對患者進行傳染風險分類，提供及時示警，幫助診斷辨識病例等，力圖成為抗疫典範。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090309