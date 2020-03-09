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新加坡武漢肺炎最大感染群 私人晚宴確診36例

最新更新：2020/03/09 21:58
新加坡9日新增10起武漢肺炎確診病例，確診累計160例，已成為星國最大感染群的裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴則有36例確診。圖為該俱樂部一景。（圖取自facebook.com/SAFRAsg）
新加坡9日新增10起武漢肺炎確診病例，確診累計160例，已成為星國最大感染群的裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴則有36例確診。圖為該俱樂部一景。（圖取自facebook.com/SAFRAsg）

（中央社記者黃自強新加坡9日專電）新加坡2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）今天新增10起確診病例，確診累計160例，已成為星國最大感染群的裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴則有36例確診。

衛生部今晚公告指出，新加坡確診累計160例，其中有93例康復出院，67例仍住院治療。

衛生部表示，舉凡旅客或短期探訪證持有人在新加坡接受2019年冠狀病毒疾病治療，從7日起均須支付醫療費用，但測試病毒費用仍由政府負擔。

新加坡目前7個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店國際會議、實里達航空嶺工地、神召會恩典堂、網路學習方案公司Wizlearn Technologies感染群，以及5日新增的裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群。

新感染群確診病患與2月15日傍晚在裕廊戰備軍人協會俱樂部內的中餐廳美滿樓舉行的一場私人晚宴有關。

另外，歌詩達幸運號（Costa Fortuna）郵輪獲准明天靠岸新加坡。（編輯：韋樞）1090309

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