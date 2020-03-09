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菲律賓武漢肺炎確診增至20例 1例曾赴台灣

最新更新：2020/03/09 22:34
武漢肺炎疫情全球擴散，菲律賓商場也擺出滿貨架酒精產品供民眾選購，圖攝於2月26日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月9日
武漢肺炎疫情全球擴散，菲律賓商場也擺出滿貨架酒精產品供民眾選購，圖攝於2月26日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月9日

（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓衛生部表示，今天新增10例武漢肺炎確診病例，其中1例有台灣旅遊史，菲國累計確診數增至20例。大馬尼拉地區3個城市和一個鄰近城鎮宣布明天停課。

衛生部新聞稿表示，今天新增的10例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病患都是菲籍人士，其中一例41歲男子曾赴台灣，2月26日出現發燒、頭痛及身體不適症狀；另外3例無國外旅遊或已知病患接觸史，其他病例曾與確診病患接觸或造訪阿拉伯聯合大公國、澳洲和日本。

根據衛生部提供資訊，昨天確診病患中，38歲台灣籍男子病況穩定，在馬卡蒂（Makati）醫療中心隔離治療中；但86歲美國籍男子病情較重，正在加護病房接受治療。

由於武漢肺炎疫情加溫，大馬尼拉地區的巴賽市（Pasay）明天停課、卡羅肯市（Caloocan）10日、11日停課、馬尼拉市明天起停課6天，鄰近大馬尼拉地區的黎薩省（Rizal）肯塔鎮（Cainta）明天也停課。（編輯：陳永昌）1090309

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