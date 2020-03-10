油價大跌財富洗牌 馬雲重登亞洲首富寶座

（中央社新德里10日綜合外電報導）根據彭博億萬富翁指數，在全球股市及油價崩盤之後，印度能源大亨穆克什財富蒸發近60億美元，拱手將亞洲首富頭銜讓給中國首富阿里巴巴集團創辦人馬雲。

世界500大富豪昨天總共損失2385億美元（約新台幣7.1兆元），創下彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）自2016年10月開始追蹤500大富豪財富以來的單日最大跌勢。

人們日益擔心武漢肺炎擴散將使世界陷入經濟衰退，進而加劇了油價及全球股市重挫。

根據彭博億萬富翁指數，穆克什（Mukesh Ambani）昨天因為股油價重挫，財產淨值蒸發58億美元（約新台幣1737億元），退居亞洲最有錢富豪榜第二名。

馬雲在2018年中丟掉了亞洲首富頭銜，但他如今以445億美元（約新台幣1.3兆元）的財產淨值，重登亞洲首富寶座，目前他的財產淨值比穆克什多出約26億美元（約新台幣778億元）。

因沙烏地阿拉伯與俄羅斯雙雙誓言增產石油以爭奪市占率，油價昨天創下29年來單日最大跌幅。這次油價暴跌是因武漢肺炎引發十餘年來首次石油需求萎縮現象。

儘管武漢肺炎疫情導致阿里巴巴的部分業務減少，但阿里巴巴的雲端運算服務及手機應用程式（app）需求增加，減輕了上述損失。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090310