油價戰升溫 沙烏地4月起日供量增至1230萬桶

（中央社利雅德10日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯國營企業沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天表示，4月起每天將對市場供應1230萬桶原油；此舉將進一步升高與俄羅斯之間的「油價大戰」。

法新社報導，能源巨擘沙烏地阿美石油在沙烏地證券交易發布的公告指出：「沙烏地阿美石油公司宣布，4月起每天將向客戶提供1230萬桶原油。」

這家全球最大原油外銷商以往每天供應約980萬桶原油，這代表4月起他們將日增至少250萬桶。

聲明提到：「公司已和客戶達成協議，從2020年4月1日開始供應這類數量的原油，公司希望此舉對財務產生長期、正面影響。」

沙烏地阿拉伯表示，他們擁有每日1200萬桶原油的產能，但無法確認如此規模能持續多久。

沙國擁有上億桶必要時可動用的戰略儲備原油，預計將以戰略儲油為全球市場提供多出來的桶數。

全球金融市場腥風血雨，主因為石油輸出國家組織（OPEC）6日未能與以俄羅斯為首的夥伴達成擴大減產共識，導致國際油價狂跌，沙烏地阿拉伯計劃4月起外銷油品大降價並增加產量。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1090310