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首頁 / 國際

日本撥120億經費伸援 望助中小企業撐過疫情

最新更新：2020/03/10 22:02

（中央社東京10日綜合外電報導）對日本脆弱經濟因武漢肺炎疫情面臨風險的擔憂攀升，為因應疫情帶來的衝擊，日本今天推出總額約新台幣123.8億元的第2套抗疫援助措施，並鎖定支持中小企業。

疫情造成大型活動取消並重創旅遊業，而且恐將更大幅衝擊日本經濟，政府推出這套4308億日圓（約新台幣123.8億元）的方案，顯示政策制定者承受很大壓力，要提振脆弱經濟成長，並遏止企業破產風險。

日本首相安倍晉三表示，為支應這筆抗疫援助經費，政府將動用本財政年度2700億日圓備用預算的剩餘部分。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天表示，尚不需要更大筆的額外預算。他並說，疫情目前影響未達2009年金融危機的規模。

除了支持企業，這筆經費也將協助改善醫療設施，並提供津貼給因子女停課而得請假照顧的在職父母。

麻生太郎表示，將鎖定未來2至3週需要資金的小型及微型企業提供資助。

安倍晉三表示，針對受疫情衝擊的中小型企業，日本將把特殊融資從先前宣布的5000億日圓增至1.6兆日圓。

他又說，實施第2套援助措施時，隸屬政府的放款機構實際上將無息且不需提供抵押品，即提供資金給因為疫情而銷售大減的小型企業。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090310

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