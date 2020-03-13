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防武漢肺炎 紐約市進入緊急狀態百老匯熄燈

最新更新：2020/03/13 10:09
為防止武漢肺炎疫情蔓延，紐約州長古莫美東時間12日宣布全州禁止500人以上集會，包括曼哈頓百老匯劇院。圖為2020年跨年夜百老匯街道封鎖景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月13日
為防止武漢肺炎疫情蔓延，紐約州長古莫美東時間12日宣布全州禁止500人以上集會，包括曼哈頓百老匯劇院。圖為2020年跨年夜百老匯街道封鎖景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月13日

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）隨著武漢肺炎疫情惡化，紐約市長白思豪今天宣布全市進入緊急狀態，警告疫情恐變成長達半年的危機。紐約州長古莫下令禁止500人以上集會後，百老匯將熄燈至少一個月。

紐約州政府最新數據顯示，全州2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例已達328例，一夜之間增加約一半。其中148例集中在爆發群聚感染的韋斯切斯特郡（Westchester County），紐約市則有95例。

白思豪（Bill de Blasio）下午出席記者會時說，到了下週，紐約市確診病例可能暴增到1000例。他為此宣布紐約市進入緊急狀態，因應可能出現的大規模失業、房客遭驅逐、商家歇業與民眾糧食短缺等局面。

他說，宣布緊急狀態讓紐約市政府掌握實施宵禁、停止公共運輸、關閉公共空間、配給用品、限制物價或下令停售酒品等權力。為防止疫情擴散，美國職籃NBA紐約尼克主場麥迪遜花園廣場（MSG）、布魯克林籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）等場館可能關閉「幾個月」。

過去24小時，紐約市新增42例武漢肺炎確診病例。白思豪坦言，過去一天的發展「令人震驚」，疫情「很可能演變成6個月的危機」，宣布緊急狀態並非輕率決定，情勢已達不得已的地步。

白思豪召開記者會前，古莫（Andrew Cuomo）宣布紐約州即日起禁止500人以上的大型集會，包括百老匯劇院，而學校、醫院、公共運輸則排除在外。從今天傍晚開始，為紐約賺進大筆觀光財的百老匯至少要熄燈一個月。

從12日傍晚開始，為紐約賺進大筆觀光財的百老匯至少要熄燈一個月。圖為紐約街頭民眾戴口罩防疫。（美聯社）
從12日傍晚開始，為紐約賺進大筆觀光財的百老匯至少要熄燈一個月。圖為紐約街頭民眾戴口罩防疫。（美聯社）

「紐約時報」報導，百老匯41座劇院都有至少500個座位，許多劇院能容納超過1000名觀眾。上個劇季，百老匯吸引1480萬名觀眾、進帳18億美元（約新台幣542億元），這項禁令將重創紐約戲劇產業。

除百老匯熄燈外，紐約眾多知名藝文機構也宣布暫停開放或演出，包括大都會藝術博物館（The Met）、大都會歌劇院（Metropolitan Opera）與卡內基音樂廳（Carnegie Hall）。

另外，原訂3月17日登場的紐約聖派屈克節（St. Patrick's Day）大遊行258年來首度延期舉辦，原訂4月10日展開的年度紐約國際車展（NYIAS）延至8月舉行，原訂4月15日揭幕的第19屆翠貝卡影展（TFF）也宣布延期。

2019年冠狀病毒疾病自1月起從中國逐漸向外蔓延，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過12萬人感染、逾4700人喪命，美國確診病例已突破1300例、至少38人死亡。（編輯：郭中翰）1090313

武漢肺炎疫情蔓延，紐約大都會藝術博物館美東時間12日宣布，鄰近中央公園的主館及兩座分館自13日起關閉，恢復開放時間未定。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月13日
武漢肺炎疫情蔓延，紐約大都會藝術博物館美東時間12日宣布，鄰近中央公園的主館及兩座分館自13日起關閉，恢復開放時間未定。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月13日
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