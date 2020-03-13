憂疫情引發經濟衰退 亞股跌多漲少

（中央社香港13日綜合外電報導）武漢肺炎蔓延多國，引發市場對全球經濟衰退的擔憂，亞洲股市今天再度下跌。其中，日股跌幅一度達到10%，收盤挫跌6.08%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延全球，歐美各國政府疲於因應這場危機，感到震驚的投資人則上演逃亡戲碼。

雖已有多個國家央行採取支撐市場的措施，卻無法有效止血，美國總統川普突對歐洲祭出旅遊限令，更增加恐慌。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）全球宏觀策略董事總經理艾門斯（Ben Emons）表示：「市場仍維持自由落體式崩跌，不確定性仍然存在，也沒有可依賴的錨能在近期發揮穩定作用。」

觀察亞洲各國股市表現，日本日經225指數曾一度跌到10%，收盤挫跌6.08%，香港恆生指數下跌1.14%，首爾股市下跌3.43%，新加坡股市挫跌1.67%，上海證券交易所綜合指數挫跌約1.23%。

印度孟買股市在暴跌超過9%後，交易一度暫停後拉回，收盤上漲4.04%。曼谷股市上漲1.26%，馬尼拉股市上揚1.01%，澳洲股市擺盪超過12%，收盤上漲4.42%。

雪梨IC Markets總經理垂岱爾（Nick Twidale）指出，儘管因病毒傳播而引發的不確定性仍存在，「但部分對未來情勢感到比較樂觀的市場參與者，為了中長期的規劃，將目前視為進場的好時機」。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1090313