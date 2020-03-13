武漢肺炎韓國每日檢驗逾萬件 生技AI雙管齊下

韓國2月爆發武漢肺炎大型群聚感染疫情，待檢驗人數爆增，當局迅速投入檢驗試劑組開發。圖為同月29日首爾醫務人員對車中民眾採集樣本，以檢測2019新型冠狀病毒。（韓聯社提供）

（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國2月爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大型群聚感染疫情，待檢驗人數爆增，當局迅速投入檢驗試劑組開發，並結合優勢AI技術，短期內提升檢驗量能達每日逾萬件。

新天地教會大邱分會2月下旬爆發群聚感染，每日確診數從個位數爆增至上百人，由於確診者曾與逾千人同處密閉空間禮拜，加上各分會往來頻繁，使可能感染武漢肺炎人數大幅上揚，篩檢量能也成為韓國防疫當局面臨的一大難關。

在爆發群聚感染前，韓國每天篩檢案例頂多數百件，根據疾病管理本部提供資料，當時全國共有46處大型醫療院所或檢驗機構可篩檢，每天最多可篩檢5000件，但在半個月內，防疫當局已將篩檢量能大幅提升至每天逾萬件，受到國際關注。

韓國在爆發武漢肺炎群聚感染前，每天篩檢案例頂多數百件，但在半個月內，防疫當局已將篩檢量能大幅提升至每天逾萬件，受到國際關注。圖為韓國一家公司針對2019新型冠狀病毒研發的檢測套件。（韓聯社提供）

美國有線電視新聞網（CNN）為此專訪韓國生技公司Seegene，這家公司早在韓國1月出現首例確診前4天就決定暫停其他50多種產品生產，全力投入防疫相關研究，並在2月初推出第一版檢驗試劑組。

政府當局也火速在一週內完成許可程序，這類許可程序一般最長可能耗時一年半，Seegene研究所長李大勳（譯音）也說：「這還是第一次看到疾病管理本部那麼快就發出許可。」

Seegene開發的檢驗試劑組每組可檢驗100名患者，目前每週可生產1萬組，相當於每週可檢驗100萬人，且每人花費的檢驗費用僅不到20美元（約新台幣600元）。不只在韓國，義大利、德國等30多國都已表示希望向Seegene購買檢驗試劑組。

Seegene公司代表千鐘潤（譯音）也在專訪中提到韓國篩檢速度比其他國家更快的可能原因，其中之一就是以自動化操作取代手動作業，千鐘潤說明，他們使用的檢測儀內以機械手臂取代人工，可一次處理多種試劑，4小時內就能處理完94個患者的檢體，使檢驗時間大幅縮短4倍。

除了檢驗試劑組，韓聯社報導，韓國科學技術情報通信部也鼓勵ICT業者投入防疫相關應用，例如韓國空間情報通信公司利用地理資訊系統（GIS）整合確診者移動路徑及篩檢所、新天地教會相關設施等情報。

NAVER的人工智慧（AI）個人助理Clova則被部分地區用於監測居家隔離者身體狀況，Clova每天會自動撥打2通電話，確認隔離者是否出現發燒、呼吸困難等症況，並統整資訊回報。其他應用也包括AI判讀X光片、試劑開發、口罩地圖平台等。

韓國政府對投入相關應用的企業也提供高效能運算支援及相關補貼，2月已收到800多間機構申請，3月16日起規劃再針對防疫相關AI開發計畫開放申請。（譯者：廖禹揚/核稿：陳永昌）1090313