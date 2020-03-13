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土耳其武漢肺炎有第2例 主麻日祈禱可居家進行

最新更新：2020/03/13 19:26

（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）擔心穆斯林主麻日（星期五）禮拜恐加速新型冠狀病毒擴散，土耳其宗教事務局今天宣布，穆斯林可以在家禮拜，不必前往清真寺進行集體禮拜。

穆斯林對主麻日禮拜活動特別重視。宗教事務局（Diyanet）今天在聲明中指出，住在發生武漢肺炎疫情國家的高風險穆斯林，可以居家進行主麻日午禱，不必到清真寺進行。宗教事務局是土耳其宗教事務最高主管機關。

宗教事務局強調，穆斯林必須參加主麻午後聚禮，但是可以因為危害生命、財產和健康的理由而不出席集體禮拜。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天公布境內出現武漢肺炎確診第2例時表示，「他是首例的家屬，於首例確診後緊接著也檢測確診」、「我們已採取必要措施，將可能的病毒擴散控制在這個限度之內」。

土耳其於11日證實，一名從歐洲回國的男性公民確診感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），成為境內確診首例。衛生部當時表示，包括病患、家屬和曾經接觸者都已進行隔離。當局於12日表示，病患情況良好，其他遭到隔離人員也健康無虞。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天引述衛生部新型冠狀病毒科學諮詢委員會成員阿扎普（Alpay Azap）指出，土耳其擁有人口眾多的大城巿和年輕人口，病毒散播的可能性很高。

他表示：「如果年輕人沒有到醫院，就不可能對他們進行診斷。但是他們每天繼續在過活，如果當中有患者，就會成為公眾之中散播病毒的重要因子。」

阿扎普指出，新冠肺炎在年輕人身上只會有「輕微症狀」，發燒和乾咳的症狀通常5到7天就會排除。

他強調，及時、適切措施可以解決相關問題，而且溫暖氣候將可減緩病毒散播。不過他表示，不可能將武漢肺炎徹底消除。

阿扎普說：「氣候日益溫暖，民眾待在密不通風場所的時間變少，家裡和辦公室會儘量保持通風，呼吸道病毒感染風險因此降底。」

他認為，溫暖氣候可以降低病毒傳播的機會，但是病毒會跟溫暖氣候共存一小段時間。（編輯：高照芬）1090313

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