伊朗武漢肺炎再增85死 累計514死1萬1364例確診

伊朗衛生官員13日表示，單日暴增1289例確診，將境內染病人數推升至1萬1364人。圖為伊朗醫護人員。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）伊朗衛生官員今天透過國營電視台表示，再添85例感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者不治，使得境內死亡人數攀升至514人，確診數增至1萬1364例。

路透社報導，伊朗單日暴增1289例確診，將境內染病人數推升至1萬1364人。

包括伊朗副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）、第一副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）、國會國家安全暨外交事務委員會主席左努爾（Mojtaba Zolnour）和衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）等高官，先前相繼確診。

伊朗官方媒體2月27日報導，伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）因染疫過世。此外2月21日才當選伊朗國會議員的達斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak），29日也因感染武漢肺炎不治。

另外，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）和外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）的顧問謝柯列斯蘭（Hossein Sheikholeslam）等官員也因此喪命。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1090313