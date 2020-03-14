德政府啟動企業紓困貸款 額度無上限

（中央社記者林育立柏林13日專電）為因應2019冠狀病毒疾病疫情對經濟的衝擊，德國政府今天宣布史無前例的紓困計畫，由國有銀行提供貸款保證，協助企業安渡難關，額度沒有上限。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）表示，新型冠狀病毒影響深遠，將對實體經濟造成顯著的傷害，因此政府將動用一切可能工具讓企業安度危機。

為確保企業有足夠的資金可持續經營，蕭茲宣布，國有的復興信貸銀行（KfW）將提供200億歐元（約合新台幣6763億元）的融資保證，必要時可加碼到5兆歐元（約合新台幣169兆元），「額度沒有上限」。

按照德國政府的規劃，因疫情而陷入困境的企業，可向復興信貸銀行申請紓困貸款，由企業經常往來的銀行評估風險後即可發放，政府最多承擔8成的風險，銀行至少2成。

蕭茲還刻意向金融市場喊話，強調大動作能讓人留下深刻印象，「這是我們的巴祖卡火箭筒（Bazooka），接下來還有更多小型武器」。暗示政府未來會推出更多政策挽救經濟，甚至不惜舉債。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）也指出，這個紓困計畫的規模和全面性史無前例，可望超越2008、2009年金融風暴時。好在德國多年來堅守財政紀律，讓政府有足夠的財力因應危機。

阿特麥爾強調，從計程車行、文化創意產業、會展業、旅館等中小企業到大型製造業都可向政府申請紓困。有些中小企業可能幾天內就付不出錢，因此紓困貸款可望儘速發放。

阿特麥爾還暗示，在特殊狀況下，政府也可能入股私人企業，以確保國家科技和經濟的優勢。不過他沒有透露是那幾家企業。

根據國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）到13日為止的統計，德國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例有3062人，疫情在過去幾天有擴大的趨勢。（編輯：馮昭）1090314