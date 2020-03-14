西班牙5753例確診 傳將進入緊急狀態全國封城

（中央社馬德里14日綜合外電報導）西班牙今天宣布武漢肺炎新增1500例，累計確診5753例，死亡人數再添16人，攀至136人。媒體報導當局料宣布全國封城，下令民眾避免非必要外出，並動員所有警力支援緊急狀態。

西班牙「世界報」（El Mundo）與卡迪納塞電台（Cadena Ser）等媒體報導，作為部分緊急狀態舉措，政府將下令全國封城，除上班、外出採購糧食、藥物及就醫等緊急情況外，所有西班牙民眾都必須待在家中。

除此之外，世界報報導，西班牙內政部還將動員地方及區域警部等所有警力，作為部分緊急狀態措施，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）稍早表示，下週確診病例恐攀升一倍以上，突破1萬大關。他呼籲民眾勤洗手、少出門加強防疫。

桑傑士預定將在格林威治時間14時舉行的內閣會議中宣布進入緊急狀態，並決定是否實施上述措施。

西班牙政府昨天表示，政府將採取一連串非常措施「以動用所有國家資源，捍衛全體國民的健康」。

西班牙感染病例數自8日以來大幅攀升，國內餐廳酒吧，以及所有體育藝文機構都已經關閉。

馬德里地區確診病例數近3000例，當地已下令關閉所有非必要的商業活動。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1090314