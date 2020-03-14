更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月
生活

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤
生活

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎會多嚴重 專家估美國最慘恐170萬人喪命

最新更新：2020/03/14 23:16
美國疾病管制暨預防中心官員與各國大學流行病學家推估，武漢肺炎最嚴重可能在美國造成2億多人染病，並導致170萬人喪命。圖為美國連鎖藥局乾洗手、消毒酒精及多用途清潔噴霧已銷售一空。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年3月11日
美國疾病管制暨預防中心官員與各國大學流行病學家推估，武漢肺炎最嚴重可能在美國造成2億多人染病，並導致170萬人喪命。圖為美國連鎖藥局乾洗手、消毒酒精及多用途清潔噴霧已銷售一空。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年3月11日

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心官員與各國大學流行病學家推估，武漢肺炎最嚴重可能在美國造成2億多人染病，並導致170萬人喪命，但這個數據會隨著各界採取的預防措施多寡而變化。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）流行病學家畢格斯塔夫（Matthew Biggerstaff）以病毒傳播程度及發病嚴重程度等特性，提出4種可能劇本。這些推論與50人專家團隊共享後，呈現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）將如何重創美國，又該如何阻止。

這4種狀況各自的參數不同，導致推估結果相差甚遠。這些假設狀況是根據中國等各國數據推測，認為帶原者恐傳染給2至3人不等，住院率在3%至12%之間，而死亡率則在1%至0.25%間。

根據預測，若不採取減緩傳播的措施，美國恐有1.6億至2.14億人感染武漢肺炎，這情況可能發生在數月至1年以上時間裡，依感染集中時間長短與不同社區交錯發生下，多達20萬至170萬人可能喪命。

根據疾管中心的劇本推測，美國可能有240萬至2100萬人需要住院，可能會擊潰美國醫療系統。全美只有約92.5萬張配有足夠醫療人員的病床，當中僅不到1/10的數量能夠提供給重症病患。

獨立專家表示，依據這些推測來迅速採取行動至關重要。若能讓感染人數依時間平均出現，而非一次爆發的話，將有助於減輕醫院負擔，並降低最終死亡率，儘管放緩傳播速度會讓疫情延長，但能讓整體狀況較溫和。

同時，若城市、州政府及企業與個人採取減緩傳播的措施，影響人數也會隨之減少。這包括檢測病毒及追蹤接觸者，透過停止大型集會、遠端工作及限制旅遊來減少人際互動。

這兩天內，美國多所中小學及大學關閉、運動賽事相繼延後或暫停、紐約著名百老匯劇院區暫停演出、企業也禁止員工進辦公室，甚至連遵守公衛建議的人都增加，而這些情況都有助於加強防疫。

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）昨天在國會聽證會上提醒，應該謹慎看待這些基於模型的預測，因為決定最終數字的，取決於當局「如何透過遏制及減緩傳播來因應」。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1090314

延伸閱讀
曾接觸染武漢肺炎澳洲內政部長 川普女兒伊凡卡在家工作川普宣布國家緊急狀態 500億美元對抗武漢肺炎記者連番追問 川普終鬆口將接受武漢肺炎病毒檢測未善用時間備戰武漢肺炎 美媒指當局推篩檢過慢伊朗義大利疫情蔓延 美調高旅遊警示至第一級武漢肺炎／美對搭乘亞洲遊輪發旅遊警示 指台現社區傳播
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報