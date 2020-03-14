武漢肺炎會多嚴重 專家估美國最慘恐170萬人喪命

美國疾病管制暨預防中心官員與各國大學流行病學家推估，武漢肺炎最嚴重可能在美國造成2億多人染病，並導致170萬人喪命。圖為美國連鎖藥局乾洗手、消毒酒精及多用途清潔噴霧已銷售一空。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年3月11日

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心官員與各國大學流行病學家推估，武漢肺炎最嚴重可能在美國造成2億多人染病，並導致170萬人喪命，但這個數據會隨著各界採取的預防措施多寡而變化。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）流行病學家畢格斯塔夫（Matthew Biggerstaff）以病毒傳播程度及發病嚴重程度等特性，提出4種可能劇本。這些推論與50人專家團隊共享後，呈現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）將如何重創美國，又該如何阻止。

這4種狀況各自的參數不同，導致推估結果相差甚遠。這些假設狀況是根據中國等各國數據推測，認為帶原者恐傳染給2至3人不等，住院率在3%至12%之間，而死亡率則在1%至0.25%間。

根據預測，若不採取減緩傳播的措施，美國恐有1.6億至2.14億人感染武漢肺炎，這情況可能發生在數月至1年以上時間裡，依感染集中時間長短與不同社區交錯發生下，多達20萬至170萬人可能喪命。

根據疾管中心的劇本推測，美國可能有240萬至2100萬人需要住院，可能會擊潰美國醫療系統。全美只有約92.5萬張配有足夠醫療人員的病床，當中僅不到1/10的數量能夠提供給重症病患。

獨立專家表示，依據這些推測來迅速採取行動至關重要。若能讓感染人數依時間平均出現，而非一次爆發的話，將有助於減輕醫院負擔，並降低最終死亡率，儘管放緩傳播速度會讓疫情延長，但能讓整體狀況較溫和。

同時，若城市、州政府及企業與個人採取減緩傳播的措施，影響人數也會隨之減少。這包括檢測病毒及追蹤接觸者，透過停止大型集會、遠端工作及限制旅遊來減少人際互動。

這兩天內，美國多所中小學及大學關閉、運動賽事相繼延後或暫停、紐約著名百老匯劇院區暫停演出、企業也禁止員工進辦公室，甚至連遵守公衛建議的人都增加，而這些情況都有助於加強防疫。

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）昨天在國會聽證會上提醒，應該謹慎看待這些基於模型的預測，因為決定最終數字的，取決於當局「如何透過遏制及減緩傳播來因應」。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1090314