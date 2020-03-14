印度武漢肺炎確診84例 4000人受監控

（中央社記者康世人新德里14日專電）印度過去兩週到今天，每天都有新的武漢肺炎確診病例出現。根據官方報告，截至傍晚5時為止，印度今天又新增2個確診病例，讓累計病例達到84例，逾4000人遭到監控。

印度衛生與家庭福利部的聲明說，截至傍晚5時，印度累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例達84例。

衛生與家庭福利部指出，有超過4000人接觸了上述84名確診病例，都已受到監控。

好消息是，印度衛生與家庭福利部表示，在84個確診病例中，除最早在克勒拉省（Kerala）確診的3個病例痊癒出院外，又有7名確診病患已經在治療下痊癒，經檢測武漢肺炎病毒呈現陰性，已經出院。

由於疫情更加惡化，印度知名度假勝地果阿省（Goa ）也宣布各級學校、酒吧、賭場關閉，直到31日為止。

此外，為防範疫情，美國駐印度大使館宣布，從16日起所有申請美國簽證的預約取消，一旦使館恢復正常領事業務運作，將可以重新預約時間申請簽證。

美國駐印度大使館在新德里、清奈、加爾各答和孟買的美國中心（American Center），16日起的面對面課程也將暫停，並禁止民眾訪問，直到另行通知。

美國蘋果公司印度分公司也決定關閉4個在印度孟買、班加羅爾、海得拉巴（Hyderabad）和古爾岡的銷售辦公室，及在海得拉巴的地圖發展中心，這是蘋果在全球防止武漢肺炎疫情擴散的措施。

因此，蘋果在印度大約5000名員工及相關人員，將大部分都在家工作。（編輯：高照芬）1090314