武漢肺炎／大馬尼拉封城 貧民嘆：無力搶購只剩恐慌

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）「當大家都在恐慌搶購，我們只剩恐慌。」大馬尼拉地區今天起封城，以防堵武漢肺炎疫情擴散。對於大眾搶購民生物資，貧困民眾說，他們沒有能力搶購，「只剩恐慌」。

菲律賓衛生部今天通報新增29例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，目前菲國共140例確診，11人死亡。

大馬尼拉地區今天起封城，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將停擺一個月。

此外，大馬尼拉地區今天起實施社區隔離，限制人員進出。社區隔離期間，多個城市每晚8時到隔天清晨5時將實施宵禁。菲律賓各級學校也將停課到4月14日。

自菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日宣布即將封城後，大馬尼拉地區各超市就湧入搶購人潮，不少民眾趕回位於外省的家鄉，公司行號也開始要求員工在家工作，避免員工通勤造成疫情蔓延。

為此，台灣兒童暨家庭扶助基金會菲律賓分事務所14日趕在封城前，發放米、泡麵、罐頭、餅乾、肥皂等物資給81戶受扶助家庭。

台灣兒童暨家庭扶助基金會菲律賓分事務所14日趕在大馬尼拉封城前，發放物資給81戶受扶助家庭。圖為菲律賓家扶中心社工為民眾噴酒精消毒。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月15日

關於封城對民眾的影響，菲律賓家扶中心社工多羅雷斯（Monica Dolores）說，對大馬尼拉許多貧困家庭而言，「一天沒工作就沒收入」。

像是三輪車和當地常見的公共交通工具吉普尼（Jeepney）司機，由於民眾出門意願降低，他們的生意肯定受影響，可能因此無法供應家人足夠的食物和生活必需品，受到的衝擊最大。

吉普尼外形像加長型軍用吉普車，在大街小巷隨招隨停，是菲律賓民眾最常使用的交通工具之一。

50歲的培羅貝約（Maria Pellobello）是家扶基金會扶助家庭成員。她告訴中央社記者，她和丈夫是按摩治療師，平均每天收入約300披索（約新台幣177元），要撫養家裡7個孩子。

培羅貝約說，近來菲律賓武漢肺炎疫情升溫，已經一週沒有顧客要他們到府服務，眼看著大馬尼拉地區封城，真的不知道接下來30天要怎麼提供食物給孩子們。

單親媽媽戴克里森（Julie Dacleson）在位於大馬尼拉塔古市（Taguig）的中餐館當幫廚，靠她的微薄工資要撫養母親、妹妹和4個孩子。

她表示，雖然大家都在搶購物資，她因為還沒收到這個月的薪水，只買了米，沒有足夠的錢買罐頭當存糧。家扶基金會的捐助像是及時雨，對家人幫助很大。

41歲的瑟納（Christine Serna）收入來源是販售保養品，預計封城將使她的業績一落千丈。她表示：「當大家都在恐慌搶購，我們只剩恐慌。」（編輯：周永捷）1090315

大馬尼拉地區15日起封城，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將停擺1個月，馬卡蒂市（Makati）金融商業區商場內原本假日一位難求的咖啡廳，只有寥寥幾名客人。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月15日

大馬尼拉地區15日起封城，進出大馬尼拉的國內陸海空交通將停擺1個月，原本每週日在馬卡蒂市（Makati）舉辦的假日市集和彌撒也停辦。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月15日