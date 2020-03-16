美聯社：武漢肺炎疫苗16日展開臨床試驗

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美聯社（Associated Press）今天引述一位不具名美國政府官員消息報導，抗武漢肺炎病毒疫苗預定16日展開臨床試驗。

臨床試驗由美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資助，將在位於西雅圖的凱薩醫療機構華盛頓衛生研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）進行。

美聯社報導，臨床試驗的第一位參與者將在16日接受實驗性疫苗。

報導中引述公共衛生官員的話指出，要完全證實疫苗有效，將需花上12至18個月的時間。

對多數人來說，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）只會帶來如發燒、咳嗽等中度或輕微的症狀。但對有些人，尤其是年長者和已有健康問題者，就可能會導致包括肺炎等較嚴重的疾病。

武漢肺炎在全球大爆發，已有超過15萬6000人感染，超過5800人死亡。美國的死亡人數已超過50人，目前擴散到49個州和哥倫比亞特區，造成近3000人染病。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090316