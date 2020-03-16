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美聯社：武漢肺炎疫苗16日展開臨床試驗
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

美聯社：武漢肺炎疫苗16日展開臨床試驗

最新更新：2020/03/16 09:56
美聯社15日引述一位不具名美國政府官員消息報導，抗武漢肺炎病毒疫苗預定16日展開臨床試驗。（示意圖／中央社檔案照片）
美聯社15日引述一位不具名美國政府官員消息報導，抗武漢肺炎病毒疫苗預定16日展開臨床試驗。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美聯社（Associated Press）今天引述一位不具名美國政府官員消息報導，抗武漢肺炎病毒疫苗預定16日展開臨床試驗。

臨床試驗由美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資助，將在位於西雅圖的凱薩醫療機構華盛頓衛生研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）進行。

美聯社報導，臨床試驗的第一位參與者將在16日接受實驗性疫苗。

報導中引述公共衛生官員的話指出，要完全證實疫苗有效，將需花上12至18個月的時間。

對多數人來說，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）只會帶來如發燒、咳嗽等中度或輕微的症狀。但對有些人，尤其是年長者和已有健康問題者，就可能會導致包括肺炎等較嚴重的疾病。

武漢肺炎在全球大爆發，已有超過15萬6000人感染，超過5800人死亡。美國的死亡人數已超過50人，目前擴散到49個州和哥倫比亞特區，造成近3000人染病。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090316

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