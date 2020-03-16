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教宗徒步朝聖終止瘟疫聖像 盼義大利走出疫情

最新更新：2020/03/16 11:33
義大利疫情持續攀升，教宗方濟各（左1）15日獨自徒步至羅馬市中心一座古教堂，向曾行神蹟的「耶穌受難像」祈禱。（圖取自twitter.com/Cindy_Wooden）
義大利疫情持續攀升，教宗方濟各（左1）15日獨自徒步至羅馬市中心一座古教堂，向曾行神蹟的「耶穌受難像」祈禱。（圖取自twitter.com/Cindy_Wooden）

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡16日專電）義大利疫情持續攀升，教宗方濟各昨天獨自徒步至羅馬市中心一座古教堂，向曾行神蹟的「耶穌受難像」祈禱。據傳這個耶穌受難像曾在1522年拯救羅馬脫離一場嚴重瘟疫。

義大利疫情16日凌晨達到2萬4747例，比前一天新增3590例，死亡人數1809例，比前一天新增368例，確診與死亡的單日案例都再創新高。

位在羅馬的梵蒂岡也深受疫情衝擊，教廷昨天宣布，今年復活節的聖周禮儀將不再開放信徒現場參加，改以網路與電視直播方式進行，到4月12日為止，教宗每週三的「公開接見儀式」和週日的「主日三鐘經祈禱活動」，也都改成直播形式。

梵蒂岡在3月初公布首例2019年冠狀病毒（COVID-19）疾病確診案例，感染者曾參加梵蒂岡2月底舉辦的一場人工智慧會議，隨著北義感染數字不斷上升，部分教堂與修會也傳出疫情。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，教宗昨天下午4時多以私人行程離開梵蒂岡，展開「單獨朝聖之旅」。教宗先到聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）祈禱，接著徒步前往聖馬策祿教堂（San Marcello al Corso），這裡擺放著一個曾行神蹟的耶穌受難像。

報導指出，這個木製的耶穌受難像有許多奇蹟傳說，例如在1519年5月23日教堂發生一場深夜大火，教堂建築與多數物品都付之一炬，但大家隔天早上卻發現，只有這個木製耶穌受難像完好無缺。

報導指出，該耶穌受難像更知名神蹟發生在1522年，當時羅馬被嚴重瘟疫席捲，當年8月4日聖馬策祿教堂發起一場懺悔遊行，神職人員、貴族、人民赤腳步行，發出歎息和哭泣，向上帝祈求憐憫與仁慈。一些歷史文件記載，當時羅馬主政者怕引起更多感染，一度阻止舉辦遊行，但儀式進行到8月20日時，羅馬瘟疫忽然奇蹟消失了。（編輯：王永志）1090316

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