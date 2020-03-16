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武漢肺炎其他國家確診及病死總數 首度超越中國
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／韓國降息2碼抗疫 創史上最低利率

最新更新：2020/03/16 19:31
韓國銀行（央行）16日宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點）至0.75%，創下韓國利率史上最低紀錄。（中央社製圖）
韓國銀行（央行）16日宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點）至0.75%，創下韓國利率史上最低紀錄。（中央社製圖）

（中央社首爾16日綜合外電報導）武漢肺炎衝擊全球經濟，繼美國聯邦準備理事會（Fed）再次緊急降息後，韓國銀行（央行）今天也宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點）至0.75%，創下韓國利率史上最低紀錄。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，觀察家擔憂疫情恐導致全球經濟衰退。各國央行紛紛宣布緊急因應措施後，韓國央行今天發布聲明表示，基準利率將從1.25%調降至0.75%，自17日生效，這項決定是為了穩定經濟與金融情勢。

聲明指出，有鑑於COVID-19對全球經濟的衝擊，韓國央行貨幣政策委員會（The Monetary Policy Board of the Bank of Korea）認為需要採取進一步措施，以減緩金融市場波動，並降低對未來經濟成長與通貨膨脹的影響。

法新社報導，韓國是全球第12大經濟體。在韓國央行宣布降息之前，韓國總統文在寅呼籲採取「史無前例的措施」協助韓國對抗疫情。他並形容，韓國已進入「緊急經濟狀態」。

武漢肺炎疫情蔓延全球150多國與地區，韓國、美國都出現數千起確診病例。

疫情衝擊全球經濟之際，聯準會3日宣布降息2碼，將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，不到2週的時間，15日又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1090316

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