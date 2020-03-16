美國企圖挖角德疫苗技術占為己有 德國堅拒

（中央社記者林育立柏林16日專電）2019冠狀病毒疾病疫情擴大，美國試圖挖角德國疫苗研發技術占為己有，引起德國政壇譁然，不僅疫苗公司拒絕，德國外長也直言回絕美國的要求。

週日世界報（Welt Am Sonntag）昨天引述不具名德國官員指出，美國總統川普試圖重金挖角德國生技公司CureVac的科學家和技術，為美國獨家生產疫苗，消息傳出震驚德國政壇。

2000年成立的CureVac是一家位於南部大學城杜秉根（Tuebingen）的生技公司，專精信使核糖核酸（mRNA）技術，1月即投入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗的研發。

CureVac的股權8成屬德國企業家霍普（Dietmar Hopp）所有，微軟公司創辦人蓋茲成立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）也是投資者之一。現年79歲的霍普是商用軟體巨擘思愛普（SAP）的創辦人，也是德國甲級聯賽勁旅霍芬海姆（TSG 1899 Hoffenheim）的老闆。

針對美國企圖收購CureVac的技術，霍普表示，如果如願很快研發出對抗新型冠狀病毒的疫苗，應該要發揮團結互助的精神，保護和幫助全世界的人，不能只給一個地區的人使用。

德國外長馬斯（Heiko Maas）今天也直言批評美國企圖挖角疫苗技術，讓美國獨享的作法。

馬斯接受馮克媒體集團（Funke Mediengruppe）訪問時說，德國的科學家與各國專家合作，在藥物和疫苗的研發享有領先地位，「我們不允許其它人獨占研究成果」。

馬斯還說，他與加拿大、巴西等國的外長討論過疫情，未來也會在七大工業國集團（G7）的會議上討論，「我們唯有合作才可能戰勝這個病毒，而不是相互對抗」。

美國川普政府奉行「美國優先」政策，先是指新型冠狀病毒是「外來病毒」，將防疫的責任推給外國，接著沒有事先與歐盟商量，就禁止歐洲申根區國家的旅客入境，原本就讓歐洲各國相當不滿。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）13日在公布經濟紓困方案時直言，全球緊密連結在一起，唯有合作才能創造成長，民族主義和偏見注定失敗，川普的表現實在「荒唐」。（編輯：高照芬）1090316