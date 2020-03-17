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英建議停止非必要社會接觸 別去酒吧劇院

最新更新：2020/03/17 02:18

（中央社記者戴雅真倫敦16日專電）一直被稱為「佛系防疫」的英國政府今天轉向，呼籲民眾不要進行非必要的社會接觸，別去酒吧、劇院，非必要不要旅遊，儘量在家上班，政府不再支持大型集會，但英國首相強生依舊沒宣布停課。

強生（Boris Johnson）下午召開緊急應變小組會議後，與英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）及英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）共同召開電視轉播記者會。英國政府從今天起將每天召開疫情記者會。

強生表示，英國正面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情快速發展，若沒有強力手段，感染人數在5、6天內可能翻倍，因此政府要要求民眾避免「不必要的社會接觸」。

強生上週宣布，建議有咳嗽與發燒症狀的人居家自我隔離7天，他今天進一步擴大對象與時間，表示任何與咳嗽和發燒者同住的人，都應該居家自我隔離14天。民眾只要有辦法在家工作，就應該儘量在家工作。

強生也表示，民眾應該避免去酒吧、劇院等場所。此外，由於英國國家醫療保健服務（NHS）負擔沈重，目前非必要不要使用NHS服務。從明天起，政府將不再支持任何需要出動緊急工作人員的大型集會。

他也表示，倫敦的疫情進展比其他地方「快上幾星期」，要求倫敦居民必須特別小心。

不過，對於政府是否需要關閉酒吧、餐廳，強生表示，政府在「必要時」有權力這麼做，但他認為目前沒有必要。

至於避免社會接觸的建議將需要維持多久，惠提表示：「至少數週或數個月，端看疫情發展，時間也可能會更長。」

強生今天依舊沒有宣布停課，瓦朗斯表示，停課或許會是控制疫情的手段，但必須在「適當階段」宣布。

瓦朗斯上週曾經表示，英國距離義大利式的大爆發還有4週。他今天表示，根據最新數據，英國距離義大利式的大爆發只剩下3週。（譯者：張佑之）1090316

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