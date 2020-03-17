AI解讀武漢肺炎研究 白宮有請微軟谷歌專家

（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國白宮科技政策辦公室今天邀集研究人員運用人工智慧（AI）科技分析約2萬9000份學術文章，以期解開2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的關鍵問題。

科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）表示已和微軟（Microsoft Corp）以及Alphabet旗下的谷歌（Google）等公司合作，合力彙整研究人員手邊最廣泛的學術文章資料庫。

世界衛生組織（WHO）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）都已表示，為協助開發疫苗與療法，願在了解武漢肺炎的源頭與傳播方面提供一臂之力。

美國科技長克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）告訴記者，此舉是希望電腦能比人類更快速地掃描研究，找出人類或許沒注意到的地方。

醫療照護等產業早有運用人工智慧相關技術，像是使用「機器學習」，透過軟體偵測數據模式，將大量文字濃縮成摘要；但機器學習有時得先分析數以百萬份類似內容，才能有效得出結論。

克拉茨修奧斯表示，為使軟體易於解讀，此次的資料庫僅有約1萬3000篇文章全文納入，另1萬6000篇文章則僅會部分納入，例如摘要等等。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090317