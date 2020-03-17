更多編輯台推薦新聞：
早安世界》任性出國或違反防疫規定 小心荷包受損姓名被公布
早報

早安世界》任性出國或違反防疫規定 小心荷包受損姓名被公布

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡
生活

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡

美國企圖挖角德疫苗技術占為己有 德國堅拒
國際

美國企圖挖角德疫苗技術占為己有 德國堅拒

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中旬
兩岸

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

AI解讀武漢肺炎研究 白宮有請微軟谷歌專家

最新更新：2020/03/17 10:10

（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國白宮科技政策辦公室今天邀集研究人員運用人工智慧（AI）科技分析約2萬9000份學術文章，以期解開2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的關鍵問題。

科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）表示已和微軟（Microsoft Corp）以及Alphabet旗下的谷歌（Google）等公司合作，合力彙整研究人員手邊最廣泛的學術文章資料庫。

世界衛生組織（WHO）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）都已表示，為協助開發疫苗與療法，願在了解武漢肺炎的源頭與傳播方面提供一臂之力。

美國科技長克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）告訴記者，此舉是希望電腦能比人類更快速地掃描研究，找出人類或許沒注意到的地方。

醫療照護等產業早有運用人工智慧相關技術，像是使用「機器學習」，透過軟體偵測數據模式，將大量文字濃縮成摘要；但機器學習有時得先分析數以百萬份類似內容，才能有效得出結論。

克拉茨修奧斯表示，為使軟體易於解讀，此次的資料庫僅有約1萬3000篇文章全文納入，另1萬6000篇文章則僅會部分納入，例如摘要等等。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090317

延伸閱讀
台美抗武漢肺炎 陳時中：台灣是值得信任夥伴廉航促銷首跨隔年清明端午　台北吉隆坡未稅0元武漢肺炎延燒 Airbnb暫停北京訂房入住

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報