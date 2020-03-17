美外交政策雜誌：對中國恐懼 造就台灣抗疫成功

美國「外交政策」雙月刊17日就以專文報導，直指對「中國的恐懼」，造就了台灣抗疫成功。圖為台北通勤民眾都戴上口罩防疫。 中央社記者林俊耀攝 109年3月11日

（中央社台北17日綜合外電報導）武漢肺炎席捲全球，一片哀嚎聲中，台灣的抗疫有成特別引人注目。美國「外交政策」（Foreign Policy）雙月刊今天就以專文報導，直指對「中國的恐懼」，造就了台灣抗疫成功。

「恐懼中國造就台灣抗疫成功故事」（Fear of China Made Taiwan a Coronavirus Success Story）一文開宗明義寫道，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）現已擴散世界大半地區，病例突破16萬，但有一個國家卻似乎守了下來，儘管她距離中國僅僅176公里。

這個國家就是台灣。

文章指出，台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，又三天兩頭被中國欺負，簡言之就是抗疫全得靠自己；而台灣自力抗疫的諸多作為看來簡單，其實背後下足工夫。

文章指出，台灣的抗疫對策包括及早戒備、前瞻作為、資訊分享、以及運用科技分析大數據與線上平台等等，透明且民眾參與程度讓人印象深刻，與中國動用嚴厲強制措施與檢查的作為大相逕庭。

文章還指出，台灣有數十萬人在中國工作，往來飛航與旅行頻繁，因此去年12月武漢開始出現一種神祕疾病之後，台灣就以高度緊急事件看待，早早開始採取措施，包括去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫、今年1月23日起禁止武漢居民入境、1月25日起旅行團禁止赴中、2月6日全面禁止中國旅客入境等。

台灣也很早就注意到確保醫療器材充足的必要性，包括口罩在內。政府1月24日起禁止口罩出口之餘，還要求國內廠商加緊生產，現在口罩單日產量已達1000萬片。

此外，為確保協調無礙，台灣成立由衛福部領導的中央流行疫情指揮中心，整合資源、每天召開記者會，一有感染病例即迅速追蹤，同時也透過電視廣告與張貼海報等方式加強對民眾宣導。

而身為科技大國，台灣抗疫當然少不了科技，像是使用大數據分析與開發口罩地圖、建立感染者足跡地圖；透過健保卡可查居民過去14天的旅遊史，讓醫療院所與藥局面對患者時得即時得知、有所因應；自我隔離者按時報到並安裝手機追蹤系統，確保遵守隔離措施。

文章另指出，諷刺的是，中國繼2016年限制中國旅行團來台之後，去年開始限縮來台自由行，這些都對台灣抗疫幫了點小忙。

事實上，中國的持續霸凌，也讓台灣在面對疫情時更有警覺心、更堅定自力抗疫決心。文章指出，台灣不時面對中國的假新聞與軍事威脅，2003年SARS期間中國隱匿重要醫療資訊，這些在在讓台灣知道，每當中國有大問題發生，台灣就得全面警戒。

文章總結指出，其他國家現在才開始控制疫情已然太遲，但仍可專注在公眾教育和科技運用方面，抗疫有成之國則可伸援他國，而「儘管被中國排擠，或許最適合這麼做的是台灣─如果其他國家同意的話」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090317