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陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入
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中國點名15國疫情高風險 提醒公民勿往返

最新更新：2020/03/17 15:23

（中央社台北17日電）中國外交部今天發出安全提醒通知，點名15個武漢肺炎疫情高風險國家，提醒公民暫勿前往，並提醒在這15個國家的公民「避免安排國際旅行」，暗示他們暫勿回國。

被點名的15個國家包括：義大利、西班牙、法國、德國、美國、瑞士、英國、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、奧地利、比利時、伊朗與韓國。

中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」17日下午2時許發表安全提醒稱，中國2019冠狀病毒疾病疫情在全球範圍持續蔓延，部分國家和地區疫情嚴重。

中國外交部提醒中國公民充分評估出國旅行引發的感染風險，暫勿前往義大利、西班牙、法國、德國、美國、瑞士、英國、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、奧地利、比利時、伊朗、韓國等高風險國家，目前仍在上述國家的中國公民做好自我防護，減少不必要外出，「避免安排國際旅行」，謹防交叉感染。

通知稱，如在當地中國公民曾與新冠肺炎確診病例有密切接觸或出現發熱等疑似症狀，應自覺居家隔離並聯繫醫院進行專業諮詢和治療，遇緊急情況，可聯繫中國駐當地使領館尋求領事保護與協助。

中國迄今未明令禁止來自任何疫情國家的人員入境，但從疫情高風險國家入境大陸，均會被直接送往指定地點隔離觀察14天。

中國疫情近日明顯趨緩後，境外輸入躍為新增確診病例最大來源，盛傳僑民爭相設法自疫情嚴重國家返國避難，已引發輿論關注與議論。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090317

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