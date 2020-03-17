紐西蘭瑞典祭振興經濟方案 助企業抗疫度難關

（中央社威靈頓/斯德哥爾摩17日綜合外電報導）為緩和武漢肺炎疫情帶來的經濟衝擊，紐西蘭今天宣布121億紐幣（約73億美元）振興景氣包裹方案。瑞典昨天也公布總額達311億美元的一系列刺激經濟措施。

紐西蘭財政部長羅伯森（Grant Robertson）今天坦承「經濟衰退幾乎是確定」，但他說，振興方案將有助於緩和衝擊。此一方案聚焦對企業的薪資補助、減免稅賦以及擴大健保。

瑞典財政部長安德森（Magdalena Andersson）昨天上午在記者會中表示，對瑞典經濟而言，這完全是特殊情況。「我們宣布的方案希望能夠協助盡可能多的企業度過危機。」

瑞典的一系列措施包括修改現行法規，若企業因應疫情而暫時裁員或讓員工放假，政府將為企業承擔較大部分的薪資給付。此外，企業也可延期繳稅。

根據官方估算，這一系列措施將耗資高達3000億瑞典克朗（約311億美元），不過最後支出將視有多少企業提出申請。

法新社報導，方案須經國會同意，國會預定19日表決預算修正案。

另外，瑞典中央銀行昨晚宣布將延續實施「量化寬鬆」計畫，並且買回高達3000億瑞典克朗的政府公債。

根據最新統計，瑞典確診1059起武漢肺炎病例。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090317