武漢肺炎疫情延燒 美國恐面臨醫院病床荒

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）隨著武漢肺炎疫情升溫，美國醫院恐面臨病床、人工呼吸器、口罩短缺的景況，甚至有醫生擔心，未來恐要挑病人治療。

美國出現搶購物資的景象，許多商店架上空空如也，民眾買不到衛生紙。哈佛大學公共衛生學院一名蔡姓助理教授向法新社表示，「想像一下，同樣情景出現在醫院，醫生沒有防護裝備可用，院內也沒有人工呼吸器」，若疫情危機加劇，「這就是我腦海浮現的畫面」。

他表示：「接下來幾天、幾週的情況將決定未來發展」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，美國確診人數累計4200人，73人死亡，但毫無疑問地，目前離疫情高峰還有很長一段距離。

然而，根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，身為全球經濟強權的美國僅有100萬張病床，平均每1000人的病床數是2.8，遠低於其他受到疫情衝擊的國家（韓國為12.3，中國為4.3，義大利是3.2）。

至於加護病床數，美國醫院學會（American Hospital Association）指出，全美數量不到10萬，且多數加護病床都有病患使用。

美國衛生部預估，若出現中度危機，全美需要至少20萬張加護病床，若疫情十分嚴重，則需要290萬張加護病床。約5%的2019冠狀病毒疾病患者需要加護病房。

加護病房的病人通常需要人工呼吸器幫助呼吸，但是美國只有16萬台機器。

美國媒體報導，美國總統川普昨天呼籲州長自行採購各州的醫療器材來抗疫。

在此情況下，部分醫療人員也開始擔心，將來恐要面臨選擇病人的抉擇。

美國約翰霍普金斯大學伯曼生物倫理學研究所副主任卡斯（Nancy Kass）指出，如果醫療人員需自行決定如何分配病床及呼吸器，他們將面臨「道德壓力」。她呼籲政府當局預先設立指導原則，避免醫生被迫獨自面對這令人痛苦的抉擇（harrowing choices）。（譯者：侯姿瑩/核稿：張曉雯）1090317