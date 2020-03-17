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馬來西亞防疫 民眾跨州移動需填外出通行證

最新更新：2020/03/17 20:10

（中央社記者郭朝河吉隆坡17日專電）為防止武漢肺炎疫情擴散，馬來西亞繼16日宣布鎖國、18日將關閉邊界後，馬來西亞警方今天宣布，在鎖國封關期間，若民眾要跨州返回家鄉，需向鄰近的警局申請外出通行證。

馬來西亞總警長阿都哈密（Abdul Hamid Bador）今天表示，配合馬來西亞政府於3月18日至31日的封關行動，凡是要跨州返回家鄉的民眾，需向鄰近的警局或警區總部向警方報備行程，包括填寫外出目的地、原因及身體狀況等，之後警方將會發出一項外出通行證，讓民眾隨身攜帶。

他表示，這項措施將從明天開始落實，目前全國共有156間警區總部提供表格供民眾申請填寫。就算是搭飛機前往其他州屬，民眾也必須申請外出通行證。

阿都哈密呼籲民眾填寫資料時要誠實報備，以方便政府掌握疫情資訊。他希望民眾能配合警方，以利政府能透過追蹤民眾移動資訊，達到控制疫情的目的。

截至今天中午12時，馬來西亞共新增120起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計確診病例達673起，另有2名病患死亡。（編輯：周永捷）1090317

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