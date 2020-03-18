武漢肺炎 巴西總統接受第二次病毒檢測

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西機關安全部長艾雷諾表示，總統波索納洛今天接受第二次2019冠狀病毒檢測，最快今天即可知曉結果。

上星期總統府通訊處長沃恩加藤（Fabio Wajngarten）確認感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，波索納洛（Jair Bolsonaro）接受第一次病毒檢測，結果呈陰性反應。

本月初，沃恩加藤曾陪同波索納洛訪問美國佛羅里達，隨行人員中，包括沃恩加藤在內，迄今已有13人確診。

艾雷諾（Augusto Heleno）也陪同波索納洛訪美，他的第一次病毒檢測結果呈陰性反應，今天也接受第二次檢測。

巴西國會至少有兩位議員確認感染2019冠狀病毒，多位工作人疑似感染，參議院取消今天的會議，並批准65歲以上的參議員、孕婦、免疫力低或有慢性病的公務員待在家裡。

巴西參議院的81位參議員中，26位的年齡超過65歲；513位眾議員中，76位在這個年齡層。

眾議院目前還沒有打算因2019冠狀病毒疫情的緣故休院，但已取消超過300人的會議。（編輯：陳政一）1090318