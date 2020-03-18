武漢肺炎重創全球航空業 美財長：程度更甚911

（中央社紐約17日綜合外電報導）武漢肺炎疫情重創全球航空業，美國財政部長梅努欽警告，當今威脅比2001年911恐攻後美國全面關閉領空還嚴峻；國際航空運輸協會也表示，全球業者需政府2000億美元支援來求生。

義大利著手接管破產的義大利航空（Alitalia）；瑞士和丹麥端出2.75億歐元擔保金來支撐北歐航空公司（SAS）。

而在美國，航空業者向政府尋求500億美元協助之際，白宮已著手準備一項據報金額達8500億美元的計畫來支撐全美經濟。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，對航空業者來說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）「比911還糟糕，它們全面停擺」。

航空業者同時警告，至關重要的空運業務，恐遭受全球18.5萬架次客機停擺的影響。航空業智庫「亞太航空中心」（CAPA）示警說，全球大部分航空業者恐在5月底宣布破產。

國際航空運輸協會（IATA）理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac ）表示：「我們要是希望在目前這個艱困時刻保持航空業的強健，提供資源以確保復甦的時間點就必須及時，我們需要各國政府拿出行動，且行動要強、要快。」

國際航空運輸協會所估計的1500億至2000億美元資金，包括諸如擔保金等間接支援。

武漢肺炎引發的危機過去一週大幅提升，各國紛紛頒布旅遊限縮和禁止令，例如美國全面限制來自歐洲的旅行，歐洲聯盟各國也陸續關閉邊界。種種措施均導致乘客人數銳減，迫使航空業者停飛。

根據法新社彙整官方消息來源的統計資料，截至17日格林威治時間下午5時，全球有146個國家和地區通報18萬9680起武漢肺炎確診病例，7813人病故。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1090318