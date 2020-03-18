英國武漢肺炎疫情延燒 台灣學生拋售家當緊急返台

劍橋台灣同學會會長戴莉16日返台，在機上全副武裝防疫，不僅戴口罩還身穿雨衣。（戴莉提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年3月18日

（中央社記者戴雅真倫敦17日專電）武漢肺炎疫情延燒，英國政府未下令停課，但許多大學自行改變上課或考試方式，學期結束的劍橋大學則委婉要求學生趕緊回國，許多台灣留學生在臉書社團出售家當，緊急返國。

旅英台灣人社團近期充滿房屋轉讓的貼文，也有許多人早已儲備物資，和疫情長期抗戰，但隨著英國政府宣布佛系防疫政策，越來越多人臨時決定返國而拋售。

英國飛台北的機票近來價格持續攀升，但即使是平常的3、4倍價格依舊一票難求。許多人願意多付點錢購買商務艙機票，減少機上感染機會。

英國截至今天確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例達1950例，71人死亡，並出現最年輕的45歲死者。許多大學傳出確診病例，包括牛津大學已有7例。

劍橋台灣同學會會長戴莉接受中央社訪問表示，劍橋大學各學院13日陸續寄信給學生，要求學生盡快搬離宿舍，離開英國回家。更有學院要求在週一（16日）之前搬走，並提醒學生大眾運輸可能隨時停止。

她說，只有少數來自嚴重疫區的學生，像是中國武漢或義大利能申請留下。其他學生有些一求再求取得同意，但也有一些人還是被要求搬出宿舍，大家週末都在忙著找房子。

根據劍橋校方給學生的指示，學校雖然用詞婉轉，表示學生若想要和親友待在一起可以離開宿舍，但基本上是希望所有學生盡快離開，甚至願意退款，以及暫時保管學生來不及帶走的物品。

戴莉說，她緊急訂到機票回台灣，但有些人因為訂不到機票或航班取消而被迫留在劍橋，雪上加霜的是，最近口罩價格瘋漲供不應求。台灣又有出口限制，親友即使買到口罩也無法寄來。

她說，疫情爆發後，一直在一些學生組織裡建議大家提醒學校減少舉辦人多的活動，也和義大利同學寫了公開信，要求學校減少1000人以上活動，但卻被不少本地學生認為是在製造不必要的恐慌，多數英國同學還是認為這就是致死率1%的流行性感冒，結果學校還是辦了大型舞會。

她說，很難過看到英美沒有抓住最近2個月進行防疫宣傳，很多同學戴口罩被嘲笑、歧視，直到英國首相強生（Boris Johnson）上週說大家可能失去摯愛後，戴口罩出門才不再有異樣眼光，甚至有人問口罩哪裡可以買到。她這次緊急回台在機上特別注意防疫，不僅全程戴口罩，還穿雨衣，但機上卻沒有量體溫，還有不少外國人沒戴口罩，令她有些擔心。

駐英教育組組長李彥儀表示，目前已聯繫牛津、劍橋大學的台灣同學會會長建置防疫相關資訊平台，包含提供學生防疫訊息、口罩等防疫物資購置資訊，其他大學的同學會也在聯繫中。台灣目前布口罩已開放出口，建議學生如果想用布口罩阻隔飛沫傳染、避免下意識碰觸口鼻，可以考慮採用這類商品。

她也提醒學生，英國未宣布關閉學校，如果學生打算離開英國，需先確認各自學校課程的學習及相關規定，以免日後學業中斷或有其他問題，也需確認簽證效期，並向校方確認是否有離英的天數限制，以免影響簽證有效性，搭機返台時要注意防疫。此外，政府已將英國旅遊風險提高至第三級「警告」，所有自英國至台灣的旅客需居家檢疫14天。（編輯：郭中翰）1090318