蒙特內哥羅失守全歐淪陷 義大利確診破3萬累計2503死

武漢肺炎疫情擴散至全歐洲，蒙特內哥羅17日通報出現兩起確診病例，意味著全歐洲淪陷。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社羅馬/倫敦17日綜合外電報導）武漢肺炎疫情擴散至全歐洲，蒙特內哥羅今天通報出現兩起確診病例。歐洲疫情最嚴重的義大利表示，過去24小時以來，死亡病例新增345起，累積2503起，增加比例為16%。

路透社報導，根據義大利民防保護局（Civil Protection Agency）數據，境內確診人數從先前2萬7980起攀升至3萬1506起，增加了12.6%，為自2月21日疫情開始擴散以來，單日增加幅度最慢的一天。

義大利原本染病患者中，今天有2941人痊癒，昨天則有2749人痊癒。至於重症患者，早先有1851名患者住進加護病房，目前則有約2060名病患。

法國衛生官員今天通報新增27起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，累積病亡人數來到175人，增加率約為18%。法國進入首日封鎖，試圖遏止疫情擴散。

在一場無記者現身的記者會，衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）補充說，確診病例從昨天6633起攀升至7730起，相當於過去24小時增加了16.5%。

沙羅孟表示，確診患者其中有699人情況嚴重，需要以儀器維持生命。

英國武漢肺炎死亡病例今天上升至71例，其中有14起發生在英格蘭。

英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）表示，英格蘭的死亡患者年齡界在45歲至93歲間，並有健康問題纏身。

英格蘭累積死亡病例有67起，威爾斯和蘇格蘭也各有2起。

希臘衛生官員今天表示，境內確診病例從352起上升至387起，死亡病例增至5例。

蒙特內哥羅總理馬柯維奇（Dusko Markovic）今天證實，境內出現首批確診病例，這兩名女性病患12天前剛從美國和西班牙返國，皆住進醫院。

蒙特內哥羅已經封鎖邊境，停止公共交通運輸，並關閉學校、咖啡廳和餐廳，好讓病毒停止擴散，目前只有超市和藥局維持開放。（譯者：黃靖貽/核稿：張曉雯）1090318