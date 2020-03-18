更多編輯台推薦新聞：
好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星
運動

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整
運動

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者
國際

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎不只與美共同防疫 台灣尋求歐日科技合作
首頁 / 國際

美國旅宿業掀裁員潮 業者會川普請款紓困

最新更新：2020/03/18 12:48

（中央社舊金山/華盛頓17日綜合外電報導）武漢肺炎疫情在美國迅速擴散，數以千計飯店員工被迫休無薪假，美國旅宿業公司高層今天與總統川普會談，共商規模高達2500億美元的紓困方案。

路透社報導，萬豪（Marriott）和希爾頓（Hilton）等旅宿業高層與川普會談後透過電話表示，業者請求的這項2500億美元紓困方案包括直接援助飯店業的1500億美元以及援助相關旅遊業者的1000億美元。川普當年就是靠著房地產和經營酒店致富。

此外，航空業也要求政府提撥580億美元，以協助提供載客和貨運服務的航空公司，另外提供機場100億美元紓困。

根據美國飯店業協會（American Hotel and Lodging Association）和美國旅遊協會（U.S. Travel Association）聲明，飯店業表示受疫情影響，每週營收預估損失14億美元。美國旅遊協會也預估旅館全年入住率會大減3成。

這份聲明還提到，入住需求突然銳減，將導致460萬人丟掉飯碗。

美國飯店業協會執行長羅傑斯（Chip Rogers）說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行對飯店業造成的經濟衝擊已經超越「911（恐怖攻擊案）和2008年經濟大蕭條總和」。

羅傑斯會見川普後透過電話告訴記者：「全國3萬3000間小型旅館現正面臨是否要在未來幾天關門大吉並裁減數百萬名員工的困境。」

這群旅宿業高層表示，他們要求白宮「即刻採取行動」，包含維持就業的安定基金，並以低利貸款方式提供飯店業流動資金。

他們也要求修改貸款計畫，以幫助小型飯店業者維持正常資金周轉及獲得直接補貼。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090318

延伸閱讀
外交部調升美國3州旅遊警示至黃色 檢討應否前往武漢肺炎害全球 卻成美國勞工福利進步轉機防武漢肺炎 美國務院罕見發全球旅遊警示

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報