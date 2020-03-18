美國旅宿業掀裁員潮 業者會川普請款紓困

（中央社舊金山/華盛頓17日綜合外電報導）武漢肺炎疫情在美國迅速擴散，數以千計飯店員工被迫休無薪假，美國旅宿業公司高層今天與總統川普會談，共商規模高達2500億美元的紓困方案。

路透社報導，萬豪（Marriott）和希爾頓（Hilton）等旅宿業高層與川普會談後透過電話表示，業者請求的這項2500億美元紓困方案包括直接援助飯店業的1500億美元以及援助相關旅遊業者的1000億美元。川普當年就是靠著房地產和經營酒店致富。

此外，航空業也要求政府提撥580億美元，以協助提供載客和貨運服務的航空公司，另外提供機場100億美元紓困。

根據美國飯店業協會（American Hotel and Lodging Association）和美國旅遊協會（U.S. Travel Association）聲明，飯店業表示受疫情影響，每週營收預估損失14億美元。美國旅遊協會也預估旅館全年入住率會大減3成。

這份聲明還提到，入住需求突然銳減，將導致460萬人丟掉飯碗。

美國飯店業協會執行長羅傑斯（Chip Rogers）說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行對飯店業造成的經濟衝擊已經超越「911（恐怖攻擊案）和2008年經濟大蕭條總和」。

羅傑斯會見川普後透過電話告訴記者：「全國3萬3000間小型旅館現正面臨是否要在未來幾天關門大吉並裁減數百萬名員工的困境。」

這群旅宿業高層表示，他們要求白宮「即刻採取行動」，包含維持就業的安定基金，並以低利貸款方式提供飯店業流動資金。

他們也要求修改貸款計畫，以幫助小型飯店業者維持正常資金周轉及獲得直接補貼。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090318