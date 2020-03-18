北韓稱武漢肺炎零確診 韓媒：染病者遭槍斃

北韓官媒報導指出，北韓領導人金正恩17日出席綜合醫院動土典禮發表演說時未戴口罩，展現對境內防疫成果的信心。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

（中央社首爾18日綜合外電報導）北韓多次重申境內尚未出現武漢肺炎確診案例，不過有韓國媒體報導，知情人士透露，包括一名確診者在內，至少有3人因武漢肺炎遭槍斃。

北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」報導指出，北韓領導人金正恩17日出席綜合醫院動土典禮發表演說時未戴口罩，展現對境內防疫成果的信心。

北韓多次表示境內至今零確診，但外界質疑不斷，並認為北韓緊急建設醫院就是為了因應持續增加的疑似症狀患者。

東亞日報日前報導，雖然北韓聲稱境內零確診，但知情人士表示，因武漢肺炎遭槍斃者至少就有3人，其中1人是確診者，另2人是因為違反防疫措施遭槍斃。

上述確診者為一家專門走私無煙炭及礦物的貿易公司專用碼頭警衛教官，他14日確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

報導指出，北韓早在1月22日就下令封鎖邊境，但這名教官卻在封鎖邊境的23天後出現疑似症狀，引發當局懷疑，審問後發現他曾私下接觸中國人，違反防疫法規。金正恩在2月初下令，違反防疫規定者皆以軍法處置，這名確診者因此在16日遭槍決。

北韓雖然在武漢肺炎疫情爆發初期就採取強烈防疫措施，但由於與中國往來頻密，加上疫情不透明，使外界揣測不斷。

駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）13日也指出，北韓軍方至少曾封鎖30天，最近才重新開始日常訓練，出現確診案例的可能性相當高。

南韓統一部則維持以世界衛生組織（WHO）掌握情況為準的立場。韓媒New1報導，統一部17日表示，北韓若出現確診者，就會向WHO通報，對於北韓疫情狀況會以WHO掌握情況為準。（譯者：廖禹揚/核稿：周永捷）1090318