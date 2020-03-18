德官員：防疫措施若無效 恐有1000萬民眾感染

（中央社記者林育立柏林18日專電）德國武漢肺炎疫情嚴峻，衛生官員警告，如果防疫措施無效，未來3個月將有1000萬民眾受到感染。

鑑於國家面臨空前的挑戰，總理梅克爾已宣布今晚將對全國民眾發表演說。

羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）今天表示，目前是大流行的初期階段，他呼籲全國地方政府首長和診所將所有資源用在防疫，醫院全力增加有呼吸器的病床數量，以減緩病毒擴散的速度。

維勒並呼籲大眾減少社交，與他人至少保持1.5公尺的距離，「待在家，不要集會，落實衛生規範，關心需要幫助的鄰居，避免老年人和有慢性病的人被感染」。

維勒警告，如果無法有效減少人與人的接觸，未來的2到3個月內，德國最多將有1000萬人受到感染。德國的人口有8300萬人。

維勒日前曾表示疫情將持續2年，部分媒體報導說，對日常生活的限制也將持續2年，對此維勒予以駁斥。

他說，疫情未來會有好幾波，預計2年後多數人口都會受到感染，對2019年冠狀病毒免疫，當前是極端狀況，減少社交等措施是抑制疫情擴大的關鍵。科赫研究所是德國國家級的疾病防治單位，隸屬聯邦健康部。自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，科赫研究所每天早上召開記者會，向大眾報告疫情的最新進展。

根據該研究所的統計，德國到17日為止的確診病例有8198人，比前一天多1042人，疫情有擴大的趨勢。

目前德國的學校、商店、電影院、博物館、音樂廳全面關閉，公共生活幾乎停擺，不過超市、藥妝店、藥房、銀行仍繼續營業，民眾也可出門散步，不像鄰國法國和奧地利一樣限制人民的行動。

鑑於國家面臨空前的挑戰，德國總理梅克爾（Angela Merkel）宣布，將在今晚發表演說。這也是梅克爾14年任內第一次在新年以外的時間對全國民眾發表演說。（編輯：高照芬）1090318